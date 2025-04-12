Сбежал из Украины и заговорил по-русски: где сейчас Спартак Суббота и чем занимается

Документы об образовании "психотерапевта" оказались подделкой

Для психологов и психотерапевтов образование — один из главных показателей того, что специалист действительно сможет квалифицированно помочь. Поэтому история Спартака Субботы, который в свое время быстро стал популярен как "психотерапевт нового поколения", но позже скандалился, стала для многих шоком. Его подкасты собирали много просмотров, пока не оказалось, что его дипломы были поддельными.

Теперь стало известно, что он сбежал из Украины во время полномасштабного вторжения и перешел на русский в соцсетях. "Телеграф" решил выяснить, где сейчас Спартак Суббота и что известно о нем.

Чем известен Спартак Суббота

Украинцы узнали о нем благодаря видеоподкастам в формате психотерапевтических разговоров. Его соведущим был Евгений Янович — актер, комик и шоумен. Их проект "Подкаст-терапия" на YouTube быстро набирал сотни тысяч просмотров, где Суббота выступал как якобы квалифицированный психотерапевт.

Они даже вышли за рамки студии и записывали подкасты в разных украинских городах в залах с большим количеством людей. Также Суббота активно вел соцсети, где также набирал подписчиков. Он записывал видео и делился советами "как справиться с тревогой", анализировал публичных личностей. Это создавало образ молодого эксперта, понимающего "простых людей" и стремящегося помочь им.

Разоблачение Спартака Субботы

В апреле 2023 года журналисты-расследователи медиа "Сознательные" выяснили, что у Субботы нет образования психолога и научной степени, которые он декларировал. Его обвинили в фальсификации документов, сексуальных отношениях с клиентками и сотрудничестве с запрещенной пророссийской партией ОПЗЖ.

После этого Женя Янович заявил, что их подкаст прекращает свое существование, а он сам больше не будет общаться с Субботой. В 2023 году полиция открыла уголовное производство по возможному использованию Субботой поддельных документов об образовании.

Где сейчас Спартак Суббота

В 2024 году блогер-сплетник Богдан Беспалов заявил, что Суббота уехал из Украины. Причем сделал это нелегально – дал взятку пограничникам. Впоследствии стало известно, что он представил документы для оформления себя беженцом в Испании.

Кстати, примерно тогда он и перешел на русский в своем блоге. В Барселоне Суббота пытается возобновить свою деятельность, предлагая психологические услуги и создавая новый контент. Однако его попытки вернуть популярность не имели успеха, и он остается малозаметным в медиапространстве.

Следует отметить, что его жена Елизавета публиковала фотографии из Испании, что подтверждает их пребывание там.

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда исчез ведущий Роман Кадемин. Он был ведущим проекта "Большой бокс", который пользовался популярностью в Украине.