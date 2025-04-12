Втік з України і заговорив російською: де зараз Спартак Суббота і чим займається

Документи про освіту "психотерапевта" виявилися підробкою

Для психологів та психотерапевтів освіта — один із найголовніших показників того, що спеціаліст справді зможе кваліфіковано допомогти. Тому історія Спартака Субботи, який свого часу швидко став популярним як "психотерапевт нового покоління", але пізніше скандалився, стала для багатьох шоком. Його подкасти збирали багато переглядів, допоки не виявилося, що його дипломи були підробленими.

Тепер стало відомо, що він втік з України під час повномасштабного вторгнення і перейшов на російську у соцмережах. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Спартак Суббота і що відомо про нього.

Чим відомий Спартак Суббота

Українці дізналися про нього завдяки відеоподкастам у форматі психотерапевтичних розмов. Його співведучим був Євген Янович — актор, комік та шоумен. Їхній проєкт "Подкаст терапія" на YouTube швидко набирав сотні тисяч переглядів, де Суббота виступав як нібито кваліфікований психотерапевт.

Вони навіть вийшли за рамки студії і записували подкасти у різних українських містах у залах з великою кількістю людей. Також Суббота активно вів соцмережі, де також набирав підписників. Він записував відео і ділився порадами "як впоратися з тривогою", аналізував публічних особистостей. Це створювало образ молодого експерта, який розуміє "простих людей" і прагне допомогти їм.

Викриття Спартака Субботи

У квітні 2023 року журналісти-розслідувачі медіа "Свідомі" з’ясували, що Суббота не має освіти психолога і наукового ступеня, які він декларував. Його звинуватили у фальсифікації документів, сексуальних стосунках з клієнтками та співпраці з забороненою проросійською партією ОПЗЖ.

Після цього Женя Янович заявив, що їхній подкаст припиняє своє існування, а також він сам більше не буде спілкуватися з Субботою. У 2023 році поліція відкрила кримінальне провадження щодо можливого використання Субботою підроблених документів про освіту.

Де зараз Спартак Суббота

У 2024 році блогер-пліткар Богдан Беспалов заявив, що Суббота виїхав з України. При чому зробив це нелегально — дав хабар прикордонникам. Згодом стало відомо, що він подав документи для оформлення себе біженцем в Іспанії.

До речі, приблизно тобі він і перейшов на російську у своєму блозі. У Барселоні Суббота намагається відновити свою діяльність, пропонуючи психологічні послуги та створюючи новий контент. Однак його спроби повернути популярність не мали успіху, і він залишається малопомітним у медіапросторі.​

Варто зазначити, що його дружина Єлизавета публікувала фотографії з Іспанії, що підтверджує їхнє перебування там.

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зник ведучий Роман Кадємін. Він був ведучим проєкту "Великий бокс", який мав популярність в Україні.