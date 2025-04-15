До сих пор выплачивает деньги Кондратюку и не выкладывает фото в форме: где сейчас Виталий Козловский, служащий в Нацгвардии

В 2023 году артист сменил микрофон на автомат и отправился защищать Украину.

Известный украинский певец Виталий Козловский после начала полномасштабного вторжения присоединился к Силам Обороны, а в прошлом году впервые стал папой. Он был мегапопулярным в 2000-х, пережил конфликт с экс-продюсером, судебные волокиты, а теперь редко появляется в медиапространстве.

Раньше артист часто выкладывал фото в военной форме, но сейчас делится снимками с женой и сыном. "Телеграф" решил выяснить, где сейчас Виталий Козловский и что известно о нем.

Где сейчас Виталий Козловский

В июне 2023 года Виталия Козловского мобилизовали в ряды Вооруженных Сил Украины. Сначала он служил в бригаде Национальной гвардии Украины "Рубеж" в Донбассе. В октябре 2023 года его перевели в другое подразделение, которое дислоцируется в Киеве. Впоследствии он стал служить в Национальном президентском оркестре в должности водителя.

Весной 2024 года Козловского перевели в 22-ю отдельную механизированную бригаду. Эта бригада принимала участие в боях за Клищиевку, Андреевку, Часов Яр, а также в сложной операции в Курской области. Козловский выполняет задачи по обеспечению бригады, необходимым для боевых задач и патроната — помощи семьям погибших и пропавших без вести воинов.

В последнее время артист перестал выкладывать снимки в военной форме. Теперь его лента заполнена фотографиями с женой и сыном. Недавно первенцу 40-летнего певца исполнился первый год.

Недавно в интервью Янине Соколовой бывший продюсер певца Игорь Кондратюк заявил, что Козловский уже давно не служит. Более того, по словам шоумена, ему звонил по телефону Петр Кузик (украинский политик и военнослужащий) и говорил, что его унизили тем, что причислили Виталия к нему в бригаду.

Конфликт Козловского с Кондратюком

После завершения сотрудничества между Козловским и Кондратюком возникли юридические споры. В 2022 году певец заявил, что должен бывшему продюсеру 300 тысяч долларов, а также, что Кондратюк требует по 5 тысяч долларов за каждую исполненную песню. Все судебные дела Козловский проиграл и с его военной зарплаты выщитывается часть средств в пользу Кондратюка.

Козловский рассказывал, что считает, что стягивание Кондратюком с него средств — безнравственно. Певец признавался, что однажды ему не хватило денег, чтобы рассчитаться за еду с побратимами Он открыл кошелек, а там было пусто. Однако он продолжает выплачивать средства бывшему продюсеру по решению суда.

Личная жизнь Виталия Козловского

В марте 2024 стало известно, что Виталий Козловский стал отцом. Его жена Юлия, с которой он долго не афишировал отношения, родила ребенка. Эту новость певец обнародовал в своих социальных сетях, отметив, что появление ребенка предоставило ему еще большую мотивацию в военной службе и жизни в целом.

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