Досі виплачує гроші Кондратюку і не викладає фото в формі: де зараз Віталій Козловський, який служить у Нацгвардії

У 2023 році артист змінив мікрофон на автомат і пішов захищати Україну

Відомий український співак Віталій Козловський, який після початку повномасштабного вторгнення доєднався до Сил Оборони, а минулого року вперше став татом. Він був мегапопулярним у 2000-х, пережив конфлікт з експродюсером, судові тяганини, а тепер рідко з’являється у медіапросторі.

Раніше артист часто викладав фото у війковій формі, але зараз ділиться знімками з дружиною і сином. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Віталій Козловський і що відомо про нього.

Де зараз Віталій Козловський

У червні 2023 року Віталія Козловського мобілізували до лав Збройних Сил України. Спочатку він служив у бригаді Національної гвардії України "Рубіж" на Донбасі. У жовтні 2023 року його перевели до іншого підрозділу, який дислокується в Києві. Згодом він став служити в Національному президентському оркестрі на посаді водія.

Навесні 2024 року Козловського перевели до 22-ї окремої механізованої бригади. Ця бригада брала участь у боях за Кліщіївку, Андріївку, Часів Яр, а також у складній операції в Курській області. Козловський виконує завдання з забезпечення бригади необхідним для бойових завдань та патронату — допомоги родинам загиблих і зниклих безвісти воїнів.

Останнім часом артист перестав викладати знімки у військовій формі. Тепер його стрічка заповнена фото із дружиною та сином. Нещодавно первістку 40-річного співака виповнився перший рік.

Нещодавно в інтерв’ю Яніні Соколовій колишній продюсер співака Ігор Кондратюк заявив, що Козловський вже давно не служить. Ба більше, за словами шоумена, йому телефонував Петро Кузик (український політик та військовослужбовець) і казав, що його принизили тим, що зарахували Віталія до нього у бригаду.

Конфлікт Козловського з Кондратюком

Після завершення співпраці між Козловським та Кондратюком виникли юридичні суперечки. У 2022 році співак заявив, що винен колишньому продюсеру 300 тисяч доларів, а також, що Кондратюк вимагає по 5 тисяч доларів за кожну виконану пісню. Усі судові справи Козловський програв, і з його військової зарплати стягується частина коштів на користь Кондратюка.

Козловський розповідав, що вважає, що стягнення Кондратюком з нього коштів — це аморально. Співак зізнавався, що якось йому не вистачило грошей, щоб розрахуватися за їжу з побратимами. Він відкрив гаманець, а там було пусто. Однак він продовжує виплачувати кошти колишньому продюсеру за рішенням суду.

Особисте життя Віталія Козловського

У березні 2024 року стало відомо, що Віталій Козловський став батьком. Його дружина Юлія, з якою він тривалий час не афішував стосунки, народила дитину. Цю новину співак оприлюднив у своїх соціальних мережах, зазначивши, що поява дитини надала йому ще більшої мотивації у військовій службі та житті загалом.

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