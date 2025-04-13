Два розлучення та роман з молодим бойфрендом: що відомо про особисте життя ведучої "Все буде добре" Матвєєвої

Знаменитість намагається не говорити про особисте життя

Телеведуча програми "Все буде добре" Надія Матвєєва, яка має сина від першого шлюбу, намагається не поширюватися про особисте життя. У 56-річної знаменитості за плечима два розлучення, а у 2021 році стало відомо, що Надія закрутила роман із чоловіком, молодшим за неї на 20 років.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про шлюби телеведучої Надії Матвєєвої та її нові стосунки. Свого коханого знаменитість старанно приховує.

Що відомо про особисте життя Надії Матвєєвої

Популярна українська телеведуча Надія Матвєєва народилася 1968 року у Керчі. У дитинстві вона мріяла стати балериною, закінчила школу із золотою медаллю, а потім поїхала до Москви, де здобула освіту інженера в енергетичному інституті.

Надія Матвєєва

Бувши студенткою, Надія познайомилася зі своїм першим чоловіком, заради нього вона кинула навчання та поїхала до Кременчука, де він мав роботу. У шлюбі у пари народився син Владислав, якому вже 27 років.

Надія Матвєєва разом із сином

У Кременчуці Надія здобула освіту в університеті економіки, інформаційних технологій та управління, але з роботою за спеціальністю у маленькому містечку було туго. Тоді Матвєєва влаштувалася на радіо і невдовзі стала ведучою на місцевому телеканалі.

У той період у Надії з чоловіком почалися проблеми у шлюбі й через 7 років спільного життя вони розлучилися. Телеведуча піддалася новому потягу, на кременчуцькому радіо вона зустріла свого другого чоловіка. Разом вони прожили 11 років, потім розлучилися. Матвєєва поїхала із сином до Києва, де почала активно розвивати кар’єру.

Надія Матвєєва була одружена двічі

Роман із чоловіком, молодшим на 20 років

У 2021 році телеведуча програми "Все буде добре" Надія Матвєєва у передачі "Як ти?" розповіла, що перебуває в романтичних стосунках з чоловіком, який молодший за неї на 20 років. За словами Матвєєвої, вона не могла навіть припустити, що у неї з’явиться бойфренд із такою великою різницею у віці, але чоловік зруйнував усі стереотипи й вона піддалася почуттям.

Надія Матвєєва закрутила роман із чоловіком, молодшим на 20 років

Відомо, що пара познайомилася на одній із вечірок і молодий чоловік не знав, ким працює Надія і був здивований, коли дізнався про її вік. Імені обранця телеведуча не називає, але повідомила, що він працює у сфері, близькій до медицини та виховує дитину від попередніх стосунків.

Згідно з останніми даними, що є в мережі, Надія живе разом із молодим обранцем і ще до війни познайомила його зі своєю мамою та єдиним сином, які спочатку не сприймали серйозно їхні стосунки.

Особистість свого бойфренда телеведуча не розкриває, в мережі вона опублікувала лише одну фотографію разом із ним. На кадрі видно лише спину обранця, який мило обіймає Надію посеред вулиці.

Надія Матвєєва та її молодий обранець

Через стосунки з чоловіком, який значно молодший, Надію деякі почали критикувати у мережі, але телеведуча намагається не звертати на це уваги. Матвєєва зізналася, що війна лише зміцнила їхні почуття і вони повністю приймають одне одного такими, якими вони є.

Надія Матвєєва намагається не говорити про особисте життя

У 2024 році Надія у програмі "Він Вона Шоу" розповідала, що коханий не робив їй пропозицію руки та серця, але у нього були думки у цьому напрямі. Що зараз в особистому житті Надії Матвєєвої — невідомо, оскільки на особисті теми вона намагається не говорити й, як і раніше, у соціальних мережах не публікує фотографії з обранцем.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дружина українського актора Юрія Ткача та скільки вони у шлюбі. З Вікторією комік познайомився, коли їй було 14 років.