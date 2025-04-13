Два развода и роман с молодым бойфрендом: что известно о личной жизни ведущей "Все буде добре" Матвеевой

Знаменитость старается не говорить о личной жизни

Телеведущая программы "Все буде добре" Надежда Матвеева, у которой есть сын от первого брака, старается не распространяться о личной жизни. У 56-летней знаменитости за плечами два развода, а в 2021 году стало известно, что Надежда закрутила роман с мужчиной, младше ее на 20 лет.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о браках телеведущей Надежды Матвеевой и ее новых отношениях. Своего возлюбленного знаменитость тщательно скрывает.

Что известно о личной жизни Надежды Матвеевой

Популярная украинская телеведущая Надежда Матвеева родилась в 1968 году в Керчи. В детстве она мечтала стать балериной, окончила школу с золотой медалью, а затем поехала в Москву, где получила образование инженера в энергетическом институте.

Надежда Матвеева

Будучи студенткой, Надежда познакомилась со своим первый мужем, ради него она бросила учебу и поехала в Кременчуг, где у него была работа. В браке у пары родился сын Владислав, которому уже 27 лет.

Надежда Матвеева вместе с сыном

В Кременчуге Надежда получила образование в университете экономики, информационных технологий и управления, но с работой по специальности в маленьком городке было туго. Тогда Матвеева устроилась на радио и вскоре стала ведущей на местном телеканале.

В тот период у Надежды с мужем начались проблемы в браке и спустя 7 лет совместной жизни они расстались. Телеведущая поддалась новому влечению, на кременчугском радио она встретила своему второго мужа. Вместе они прожили 11 лет, затем развелись. Матвеева уехала с сыном в Киев, где начала активно развивать карьеру.

Надежда Матвеева была замужем дважды

Роман с мужчиной, младше на 20 лет

В 2021 году телеведущая программы "Все буде добре" Надежда Матвеева в передаче "Як ти?" рассказала, что состоит в романтических отношениях с мужчиной, который младше ее на 20 лет. По словам Матвеевой, она не могла даже предположить, что у нее появится бойфренд с такой большой разницей в возрасте, но мужчина разрушил все стереотипы и она поддалась чувствам.

Надежда Матвеева закрутила роман с мужчиной, младше на 20 лет

Известно, что пара познакомилась на одной из вечеринок и молодой человек не знал, кем работает Надежда и был удивлен, когда узнал ее возраст. Имени избранника телеведущая не называет, но сообщила, что он работает в сфере, близкой к медицине и воспитывает ребенка от предыдущих отношений.

Согласно последним данным, что есть в сети, Надежда живет вместе с молодым избранником и еще до войны познакомила его со своей мамой и единственным сыном, которые поначалу не воспринимали серьезно их отношения.

Личность своего бойфренда телеведущая не раскрывает, в сети она опубликовала всего одну фотографию вместе с ним. На кадре видно только спину избранника, который мило обнимает Надежду посреди улицы.

Надежда Матвеева и ее молодой избранник

Из-за отношений с мужчиной, который значительно младше, Надежду некоторые начали критиковать в сети, но телеведущая старается не обращать на это внимания. Матвеева призналась, что война только укрепила их чувства и они полностью принимают друг друга такими, какими есть.

Надежда Матвеева старается не говорить о личной жизни

В 2024 году Надежда в программе "Він Вона Шоу" рассказывала, что возлюбленный не делал ей предложение руки и сердца, но у него были мысли в этом направлении. Что сейчас в личной жизни Надежды Матвеевой — неизвестно, поскольку на личные темы она старается не говорить и по-прежнему в социальных сетях не публикует фотографии с избранником.

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