Играл на фортепиано... не руками: вспоминаем легендарный номер Зеленского с роялем

Зрители не могли сдержать слезы при просмотре этого номера

Среди тысяч юмористических номеров студии "Квартал 95" одно выступление запомнилось зрителями больше всего. Речь идет о номере, где Владимир Зеленский "играл" на фортепиано без рук, а вроде бы половым органом. Тогда эта шутка вызвала много смеха и восторга, а сейчас президента из-за этого номера нередко поливают грязью.

Да, есть много мемов, связанных с этим номером, но есть и много хейта. "Телеграф" решил припомнить легендарное выступление Владимира Зеленского.

Этот номер вышел в 2016 году и назывался "Братья Цицько — игра без штанов" еще до того, как стал президентом, исполнял популярную мелодию "Chopsticks" на пианино с помощью якобы полового органа и без участия рук.

Зрители хохотали на фестивалях, а сам Зеленский стал героем многих мемов. Однако когда Владимир Александрович стал президентом, номер приобрел новые значения. В частности, студия "Квартал-95" пошутила о Дональде Трампе, который поспорил с Зеленским в Белом Доме 28 февраля. Кстати, этот номер достаточно ироничен, ведь известно, что Зеленский в школе играл на фортепиано, а сейчас этот факт вызывает смех у людей.

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