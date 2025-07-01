Грав на фортепіано... не руками: пригадуємо легендарний номер Зеленського з роялем

Глядачі не могли стримати сльози під час перегляду цього номеру

Серед тисяч гумористичних номерів студії "Квартал 95" один виступ запам’ятався глядачами чи не найбільше. Йдеться про номер, де Володимир Зеленський "грав" на фортепіано без рук, а нібито статевим органом. Тоді цей жарт викликав багато сміху і захвату, а зараз президента через цей номер нерідко поливають брудом.

Так, є багато мемів, пов’язаних із цим номером, але є й багато хейту. "Телеграф" вирішив пригадати легендарний виступ Володимира Зеленського.

Цей номер вийшов у 2016 році і мав назву "Брати Цицько — гра без штанів". Володимир Зеленський ще до того, як став президентом, виконував популярну мелодію "Chopsticks" на піаніно за допомогою нібито статевого органа і без участі рук. Тоді цей виступ викликав фурор.

Глядачі реготали на фестивалях, а сам Зеленський став героєм багатьох мемів. Однак коли Володимир Олександрович став президентом, номер набув нових значень. Зокрема, студія "Квартал-95" пожартувала про Дональда Трампа, який посперечався із Зеленським у Білому Домі 28 лютого. До речі, цей номер досить іронічний, адже відомо, що Зеленський у школі грав на фортепіано, а зараз цей факт викликає сміх у людей.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину зірки "Кварталу" Євгена Кошового. Вона думала про розлучення і хоче зробити "пластику".