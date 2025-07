Была простой девочкой из Ялты и покорила весь мир: где похоронена Алла Назимова, у которой есть звезда на Аллее славы

Актриса была открытой бисексуалкой

Она покорила Голливуд в 30-х годах, хотя была обычной девочкой из Ялты. Уже тогда, в военный период, Алла Назимова не боялась признаваться о своей ориентации и бросала вызовы обществу. Сегодня, 13 июля, через 80 лет после ее смерти, весь мир вспоминает ее как талантливую актрису немого кино, продюсер и режиссер.

"Телеграф" решил вспомнить, что известно об Алле Назимовой и ее творчестве. Мы тоже выяснили, как выглядит ее могила.

Что известно об Алле Назимовой

Будущая актриса родилась в Ялте 22 мая 1879 года. С 15 лет училась в Одесском филармоническом училище. Она сразу поняла, что актерство — ее призвание и уехала учиться в Станиславское училище. Вместе с актером, в которого влюбилась девушка, они создали актерскую труппу. Они гастролировали по Украине и России.

Впоследствии она отправилась в Голливуд, а затем и в Америку, где Алла решила остановиться – она играла на Бродвее. В 1910 году актриса создала собственный театр имени Аллы Назимовой.

Назимова была открытой бисексуакой, что было редкостью в те времена. Она имела отношения с женщинами, состоящими в браке. В 1922 году звезда стала продюсером эпатажной ленты Salomé, где собрала ЛГБТ+ актерский состав.

Где похоронена и как выглядит могила Аллы Назимовой

Умерла звезда от тромбоза коронарных артерий. После смерти ее тело кремировали, а прах похоронили на кладбище Forest Lawn Memorial Park в Глендейле, штат Калифорния, в зоне "Whispering Pines".

На могиле — сдержанная плита со словами: "In Memoriam... Voice of World’s Conscience... Teach us to shun... Amen". Сюда до сих пор часто приходят почитатели таланта Аллы Назимовой.

