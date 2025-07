Була простою дівчинкою з Ялти і підкорила увесь світ: де похована Алла Назімова, яка має зірку на Алеї слави

Акторка була відкритою бісексуалкою

Вона підкорила Голлівуд у 30-х роках, хоча була звичайною дівчинкою з Ялти. Вже тоді, у воєнний період, Алла Назімова не боялася зізнаватися про свою орієнтацію і кидала виклики суспільству. Сьогодні, 13 липня, через 80 років після її смерті весь світ згадує її як талановиту акторку німого кіно, продюсерку та режисерку.

"Телеграф" вирішив пригадати, що відомо про Аллу Назімову та її творчість. Ми також з’ясували, як виглядає її могила.

Що відомо про Аллу Назімову

Майбутня акторка народилася в Ялті 22 травня 1879 року. З 15-ти років навчалася в Одеському філармонічному училищі. Вона відразу зрозуміла, що акторство — її покликання і поїхала навчатися до Станіславського училища. Разом із актором, у якого закохалася дівчина, вони створили акторську трупу. Вони гастролювали Україною та Росією.

Згодом вона вирушила до Голлівуду, а потім і в Америку, де Алла вирішила зупинитися — вона грала на Бродвеї. У 1910 році акторка створила власний театр імені Алли Назімової. Артистка навіть отримала зірку слави в Голлівуді за свої досягнення як сценаристки, продюсерки та режисерки.

Назімова була відкритою бісексуакою, що було рідкістю в ті часи. Вона мала стосунки з жінками, перебуваючи у шлюбі. У 1922 році зірка стала продюсеркою епатажної стрічки Salomé, де зібрала ЛГБТ+ акторський склад.

Де похована і як виглядає могила Алли Назімової

Померла зірка від тромбозу коронарних артерій. Після смерті її тіло кремували, а прах поховали на кладовищі Forest Lawn Memorial Park у Глендейлі, штат Каліфорнія, в зоні "Whispering Pines".

На могилі — стримана плита зі словами: "In Memoriam … Voice of World’s Conscience … Teach us to shun … Amen". Сюди й досі часто приходять шанувальники таланту Алли Назімової.

