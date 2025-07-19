Живёт в Москве с российским бизнесменом: что известно об экс-невестке Ющенко и общается ли она с семьей бывшего

У Лизы и Андрея Ющенко есть общая дочь Варвара, которая живет с мамой

У третьего президента Украины Виктора Ющенко большая семья, и раньше в ее состав входила сестра Маши Ефросининой — она была женой сына политика. Сейчас Елизавета живет в России и уже давно создала новую семью с российским бизнесменом.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о бывшей невестке Виктора Ющенко. К слову, о войне она выбирает молчать.

Что известно о бывшей невестке Ющенко

Сестра украинской ведущей Маши Ефросининой вышла замуж за Андрея Ющенко в 2009 году. В браке родилась дочь Варвара.

Андрей Ющенко и Лиза Ющенко

Однако в 2012 году пара развелась, а маленькая Варя осталась жить с мамой. Андрей тогда делился, что они с экс-женой просто не сошлись характерами.

Лиза Ющенко с дочерью. Фото: instagram.com/liza_u

Что известно о Лизе Ющенко сейчас

Через два года после развода, в 2014-м, Лиза вышла замуж за российского бизнесмена Сергея. У пары родился сын. Живет семья в Москве, а сама Елизавета о войне в Украине молчит.

Лиза Ющенко. Фото: instagram.com/liza_u

Единственное, что сделала Лиза с начала войны, — в первый день полномасштабного вторжения выложила пост с фото украинского флага и призывом прекратить войну в Украине. Это было ее единственное высказывание.

С семьей бывшего супруга Елизавета не общается. Об этом рассказала Виталина Ющенко, дочь экс-президента, в интервью изданию "Гордон". Между ними уже много лет нет общения. Также, по словам Виталины, их семья не поддерживает никакую связь с дочерью Лизы Варварой. Однако она надеется, что девочка когда-нибудь выйдет на связь с ними, ведь и бабушка, и дедушка, и тетя ее любят.

Дочь Лизы и Андрея Ющенко Варвара

К слову, фамилия мужа Лизы Ющенко неизвестна. А в соцсетях она подписана фамилией бывшего супруга. В Инстаграме ее фоловером является Маша Ефросинина, которая признавалась, что не общается с сестрой, и Оля Полякова.

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