Живе в Москві з російським бізнесменом: що відомо про ексневістку Ющенка і чи спілкується вона з сім'єю колишнього

Ліза та Андрій Ющенко мають спільну доньку Варвару, яка живе з мамою

Третій президент України Віктор Ющенко має велику родину, і раніше в її склад входила сестра Маші Єфросиніної — вона була дружиною сина політика. Зараз Єлизавета мешкає у Росії і вже давно створила нову сім’ю з російським бізнесменом.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про колишню невістку Віктора Ющенка. До слова, про війну вона обирає мовчати.

Що відомо про колишню невістку Ющенка

Сестра української ведучої Маші Єфросиніної вийшла заміж за Андрія Ющенка у 2009 році. У шлюбі народилася донька Варвара.

Андрій Ющенко і Ліза Ющенко

Однак у 2012 році пара розлучилася, а маленька Варя залишилася жити з мамою. Андрій тоді ділився, що вони з ексдружиною просто не зійшлися характерами.

Ліза Ющенко з донькою. Фото: instagram.com/liza_u

Що відомо про Лізу Ющенко зараз

За два роки після розлучення, у 2014-му, Ліза вийшла заміж за російського бізнесмена Сергія. Згодом у пари народився син. Мешкає сім’я у Москві, а сама Єлизавета про війну в Україні мовчить.

Ліза Ющенко. Фото: instagram.com/liza_u

Єдине, що зробила Ліза з початку війни — у перший день повномасштабного вторгнення виклала допис з фото українського прапора і закликом припинити війну в Україні. Це було її єдине висловлювання.

Із сім'єю колишнього чоловіка Єлизавета не спілкується. Про це розповіла Віталіна Ющенко, донька експрезидента, в інтерв'ю виданню "Гордон". Між ними вже багато років немає жодного спілкування. Також, за словами Віталіни, їхня сім'я не підтримує ніякого зв'язку з донькою Лізи Варварою. Однак вона сподівається, що дівчинка колись вийде на зв'язок із ними, адже і бабуся, і дідусь, і тітка, її люблять.

Донька Лізи та Андрія Ющенків Варвара

До слова, прізвище чоловіка Лізи Ющенко невідоме. А в соцмережах вона підписана прізвищем колишнього чоловіка. В Інстаграм її фоловеркою є Маша Єфросиніна, яка зізнавалася, що не спілкується з сестрою, і Оля Полякова.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає дача Віктора Ющенка під Києвом. Спочатку на цьому місці знаходився скромніший будинок, але згодом Віктор Ющенко збудував величезний особняк і облагородив його територію.