О своем поступке в 20 лет сожалел всю жизнь: каким был в молодости Оззи Осборн (фото)

Звезда хэви-метала умер на 76 году жизни 22 июля 2025 года

Оззи Осборн — легенда хэви-метала и основатель культовой группы Black Sabbath, умер в 76 лет 22 июля 2025 года. Он дважды был женат, имеет шестерых детей и прожил яркую и насыщенную жизнь. За несколько недель до смерти Осборн дал прощальный концерт, который горячо приветствовали его фанаты.

"Телеграф" решил вспомнить, каким Оззи Осборн был в молодости, и о каком своем поступке в 20 лет сожалел потом всю жизнь.

Оззи Осборн во время прощального концерта. Фото: Getty Images

Оззи Осборн в молодости — каким он был

Джон Майкл Осборн — настоящее имя музыканта. Он родился 3 декабря 1948 года в Бирмингеме (Великобритания) в многодетной нищей семье. Прозвище Оззи получил еще в школе, однако не помнит, с чем это было связано и кто это придумал.

В подростковые годы его отчислили из школы и он пытался зарабатывать на жизнь честным трудом — был помощником слесаря, забойщиком на скотобойне, автомехаником, маляром и даже могильщиком. Однако это не приносило нормального дохода и будущий рок-звезда отважился промышлять кражами.

Оззи Осборн в юности

Когда его поймали, семья не нашла денег заплатить штраф и юному Оззи пришлось отсидеть в тюрьме несколько месяцев. А уже после выхода оттуда он решил заняться музыкой.

Оззи Осборн в молодости. Фото: Getty Images

Сначала Оззи Осборн стал вокалистом местечковой группы Music Machine, а спустя время подал объявление в газету, что собирает собственную группу. И единомышленники нашлись — так появилась группа The Polka Tulk Blues Band, которую позже переименовали на Earth.

Оззи Осборн в молодости. Фото: Getty Images

Оззи Осборн в молодости. Фото: Getty Images

Оззи Осборн присоединился к группе Black Sabbath в 1968 году, когда ему было 19 лет. Его называют одним из основателей этого коллектива, так как он был ключевым участником с самого начала и сыграл ключевую роль в формировании имиджа и репертуара группы. А попал он к ним по объявлению от гитариста Тони Айомми и басиста Гизера Батлера, которые искали вокалиста для новой группы.

Black Sabbath в 1968 году. Фото: Getty Images

В 1979 году Оззи выгнали из Black Sabbath из-за проблем с алкоголем и наркотиками, которые сильно мешали его работе в коллективе, а также внутренних конфликтов и напряженных отношений между участниками. Вскоре Осборн основал новую группу, которая получила название Blizzard of Ozz. В нее кроме вокалиста, вошли басист Боб Дэйсли, барабанщик Ли Керслейк и клавишник Дон Эйри.

Black Sabbath в 1973 году. Фото: Getty Images

В 1980 году Blizzard of Ozz выпустила одноименный дебютный альбом, который стал настоящей сенсацией и подарил Осборну новую волну популярности. Дебютный альбом Blizzard of Ozz стал настоящим прорывом, представив Оззи как самостоятельного артиста с уникальным стилем и непревзойденной харизмой.

Оззи Осборн в начале карьеры. Фото: Getty Images

О чем Оззи Осборн сожалел всю жизнь?

Когда Оззи Осборну было 63 года, в одном из интервью он признался, что сожалеет о своем поступке, который совершил молодости. Речь идет о женитьбе незрелого музыканта с Тельмой Райли. Они познакомились в клубе Rum Runner, где девушка работала гардеробщицей.

Когда Осборну было всего 20 лет, они с Тельмой поженились. Их брак продлился 10 лет и на свет появились двое детей. Еще одного ребенка Оззи официально усыновил — это был Эллиот, который родился в предыдущих отношениях Тельмы.

Оззи Осборн с первой женой Тельмой Райли

Как оказалось, на протяжении всего брака Оззи Осборн постоянно изменял жене, чувствуя себя при этом женатым холостяком. При этом, как утверждал музыкант, он все это время любил свою жену. Спустя годы он признался, что сожалеет о том, что в 20 лет женился, это слишком молодой возраст для такого шага.

Оззи Осборн с первой женой Тельмой Райли

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому достанется "жирное" наследство Оззи Осборна. Это было решено за несколько лет до смерти.