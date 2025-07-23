Про свій вчинок у 20 років шкодував все життя: яким був у молодості Оззі Осборн (фото)

Зірка хеві-металу помер на 76 році життя 22 липня 2025 року

Оззі Осборн — легенда хеві-металу та засновник культового гурту Black Sabbath, помер у 76 років 22 липня 2025 року. Він двічі був одружений, має шістьох дітей і прожив яскраве та насичене життя. За кілька тижнів до смерті Осборн дав прощальний концерт, який палко вітали його фанати.

"Телеграф" вирішив згадати, яким Оззі Осборн був у молодості, і про який свій вчинок у 20 років шкодував потім усе життя.

Оззі Осборн під час прощального концерту. Фото: Getty Images

Оззі Осборн у молодості — яким він був

Джон Майкл Осборн – справжнє ім’я музиканта. Він народився 3 грудня 1948 року в Бірмінгемі (Великобританія) у бідній багатодітній родині. Прізвисько Оззі отримав ще у школі, проте не пам’ятає, з чим це було пов’язано та хто це вигадав.

У підліткові роки його відрахували зі школи і він намагався заробляти на життя чесною працею — був помічником слюсаря, бійником на скотобійні, автомеханіком, маляром і навіть могильником. Однак це не приносило нормального прибутку і майбутній рок-зірка наважився промишляти крадіжками.

Оззі Осборн у юності

Коли його спіймали, сім’я не знайшла грошей заплатити штраф і юному Оззі довелося відсидіти у в’язниці кілька місяців. А вже після виходу звідти він вирішив зайнятися музикою.

Оззі Осборн у молодості. Фото: Getty Images

Спочатку Оззі Осборн став вокалістом містечкового гурту Music Machine, а згодом подав оголошення до газети, що збирає власну групу. І однодумці знайшлися — так з’явився гурт The Polka Tulk Blues Band, який пізніше перейменували на Earth.

Оззі Осборн у молодості. Фото: Getty Images

Оззі Осборн у молодості. Фото: Getty Images

Оззі Осборн приєднався до групи Black Sabbath у 1968 році, коли йому було 19 років. Його називають одним із засновників цього колективу, оскільки він був ключовим учасником із самого початку та відіграв ключову роль у формуванні іміджу та репертуару групи. А потрапив він до них за оголошенням від гітариста Тоні Айоммі та басиста Гізера Батлера, які шукали вокаліста для нової групи.

Black Sabbath у 1968 році.

У 1979 році Оззі вигнали з Black Sabbath через проблеми з алкоголем та наркотиками, які сильно заважали його роботі в колективі, а також внутрішні конфлікти та напружені відносини між учасниками. Незабаром Осборн заснував новий гурт, який отримав назву Blizzard of Ozz. До нього окрім вокаліста, увійшли басист Боб Дейслі, барабанщик Лі Керслейк та клавішник Дон Ейрі.

Black Sabbath у 1973 році.

У 1980 році Blizzard of Ozz випустила однойменний дебютний альбом, який став справжньою сенсацією і подарував Осборну нову хвилю популярності. Дебютний альбом Blizzard of Ozz став справжнім проривом, представивши Оззі як самостійного артиста з унікальним стилем та неперевершеною харизмою.

Оззі Осборн на початку кар’єри. Фото: Getty Images

Про що Оззі Осборн шкодував усе життя?

Коли Оззі Осборну було 63 роки, в одному з інтерв’ю він зізнався, що шкодує про свій вчинок, який зробив у молодості. Йдеться про одруження незрілого музиканта з Тельмою Райлі. Вони познайомилися в клубі Rum Runner, де дівчина працювала гардеробницею.

Коли Осборну було лише 20 років, вони з Тельмою одружилися. Їхній шлюб тривав 10 років і на світ з’явилися двоє дітей. Ще одну дитину Оззі офіційно усиновив — це був Елліот, який народився у попередніх відносинах Тельми.

Оззі Осборн з першою дружиною Тельмою Райлі

Як виявилося, протягом усього шлюбу Оззі Осборн постійно зраджував дружину, відчуваючи себе при цьому одруженим холостяком. При цьому, як стверджував музикант, він увесь час любив свою обраницю. Через роки він зізнався, що шкодує про те, що у 20 років одружився, це надто молодий вік для такого кроку.

Оззі Осборн з першою дружиною Тельмою Райлі

Раніше "Телеграф" розповідав, кому дістанеться "жирна" спадщина Оззі Осборна. Це було вирішено за кілька років до смерті.