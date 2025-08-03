Сделал предложение еще в 2023 году: что известно о женихе Зарицкой и почему они до сих пор не женаты

Пара планировала сыграть свадьбу летом 2024 года

Александра Зарицкая — солистка группы KAZKA, чья песня набрала 480 миллионов прослушиваний на YouTube. О ее личной жизни давно ничего не было известно, однако недавно певица поделилась с фанами радостной новостью — ей признался ее любимый.

Предложение артистке избранник сделал в 2023 году, однако они до сих пор не замужем. "Телеграф" по случаю дня рождения Александры Зарицкой решил выяснить, что известно о ее любимом.

Солистка группы KAZKA обручена с Павлом Тараненко – музыкантом и motion-дизайнером украинской группы Hawx. Они были давно знакомы, но встречаться начали незадолго до начала большой войны.

Признался Павел Александре в Венеции, во время рабочей поездки. По словам певицы, ее поездку тогда еще парень специально так спланировал, чтобы они встретились перед ее отъездом. Он встал на одно колено и предложил Александре выйти замуж за него. На что она сказала "да".

Свадьбу пара планировала сыграть летом 2024 года, но отложили ее из-за полномасштабного вторжения. Дело в том, что они мечтают о большом празднике с друзьями и музыкой до утра, а сейчас, во время войны, не могут потратить деньги, которые могли бы пойти на помощь ВСУ. Поэтому пара решила подождать со свадьбой.

Павел Тараненко — motion-дизайнер в творческом проекте Hawx, ранее сотрудничавший с группой KAZKA. У пара есть общие интересы — общий творческий быт, музыка, видео и т.д. В соцсетях Александра показывает милые кадры с любимым.

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