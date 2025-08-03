Освідчився ще у 2023 році: що відомо про нареченого Заріцької і чому вони досі не одружені

Пара планувала зіграти весілля влітку 2024 року

Олександра Заріцька — солістка гурту KAZKA, чия пісня набрала 480 мільйонів прослуховувань на YouTube. Про її особисте життя давно нічого не було відомо, однак нещодавно співачка поділилася з фанами радісною новиною — їй освідчився її коханий.

Пропозицію артистці обранець зробив у 2023 році, однак вони ще досі не одружені. "Телеграф" з нагоди дня народження Олександри Заріцької вирішив з’ясувати, що відомо про її коханого.

Солістка гурту KAZKA заручена із Павлом Тараненком — музикантом та motion-дизайнером українського гурту Hawx. Вони були давно знайомі, але зустрічатися почали незадовго до початку великої війни. Згодом пара стала жити разом.

Освідчився Павло Олександрі у Венеції, під час робочої поїздки. За словами співачки, поїздку її тоді ще хлопець спеціально так спланував, щоб вони зустрілися перед її від’їздом. Він став на одне коліно і запропонував Олександрі вийти заміж за нього. На що вона сказала "так".

Весілля пара планувала зіграти влітку 2024 року, але відклали його через повномасштабне вторгнення. Річ у тім, що вони мріють про велике свято з друзями і музикою до ранку, а зараз, під час великої війни, не можуть витратити гроші, які могли б піти на допомогу ЗСУ. Тому пара вирішила почекати з весіллям.

Павло Тараненко — motion‑дизайнер у творчому проєкті Hawx, який раніше співпрацював із гуртом KAZKA. Пара має спільні інтереси — спільний творчий побут, музика, відео тощо. У соцмережах Олександра показує милі кадри з коханим.

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