Читала Симоненко и скандировала "Слава Украине!": какой была в молодости звезда Голливуда Фармига

Звезда Голливуда в детстве входила в организацию Пласт

Мало кто знает, что звезда фильма ужасов "Заклятие" Вера Фармига имеет украинские корни. Более того, она выросла в США, но первые их слова звучали именно на украинском и ходила в украинскую церковь. Сегодня, 6 августа, актриса отмечает свое 52-летие.

"Телеграф" решил выяснить, какой же была в молодости Вера Фармига и что она сейчас говорит о войне в Украине. Как известно, на "соловьином" будущая актриса разговаривала до шести лет.

Украинские корни Веры Фармиги

Родители актрисы – украинцы. Ее отец, Михаил Фармига, ландшафтный дизайнер, а мама, Любомира Фармига, учительница. Они были эмигрантами в США из Украины. Выросла Вера в изолированном украинском обществе в Эрвингтоне, Нью-Джерси. Украинский язык был его первым, а английский она начала изучать, когда пошла в школу.

Вера Фармига в юности

В детстве Вера занималась украинскими народными танцами в ансамбле Syzokryli. А также она была членом организации Пласт — украинских скаутов.

Вера Фармига в 2008 году. Фото: Getty Images

В актерстве Вера попробовала еще в школьные времена совершенно случайно. Она сидела на скамейке запасных во время футбольного матча, когда подруга ее пригласила на кастинг школьного представления "Вампир", где Фармига получила главную роль, после чего поняла, что актерство — это ее призвание.

Вера Фармига в 2003 году. Фото: Getty Images

Актриса считает себя на 100% украино-американкой и на публичных выступлениях постоянно показывает гордость за свое происхождение и поддержала Украину в начале полномасштабного вторжения. В частности, в марте 2022 года Фармига зачитала стихотворение Василия Симоненко "Люди – прекрасные" на украинском. Она отметила, что безумно гордится единством и мужеством украинского народа.

Актриса американских хорроров на концерте в Нью-Йорке включала сигнал воздушной тревоги и скандировала "Слава Украине". Кроме того, Вера произнесла со сцены речь, в которой призвала людей бойкотировать политиков, поддерживающих военные действия.

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