Читала Симоненка і скандувала "Слава Україні!": якою була в молодості зірка Голлівуду Фарміґа

Зірка Голлівуду у дитинстві входила до організації Пласт

Мало хто знає, що зірка фільму жахів "Закляття" Віра Фарміґа має українське коріння. Ба більше, вона виросла у США, але перші їх слова лунали саме українською і ходила до української церкви. Сьогодні, 6 серпня, акторка відзначає своє 52-річчя.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, якою ж була у молодості Віра Фарміґа і що вона зараз каже про війну в Україні. Як відомо, солов’їною майбутня акторка розмовляла до шести років.

Українське коріння Віри Фарміґи

Батьки акторки — українці. Її батько, Михайло Фарміґа, — ландшафтний дизайнер, а мама, Любомира Фарміґа, — вчителька. Вони були емігрантами у США з України. Виросла Віра в ізольованій українській громаді в Ервінгтоні, Нью-Джерсі. Українська мова була її першою, а англійську вона почала вивчати, коли пішла до школи.

Віра Фарміґа у юності

У дитинстві Віра займалася українськими народними танцями в ансамблі Syzokryli. А також вона була членкинею організації Пласт — українських скаутів.

Віра Фарміґа у 2008 році. Фото: Getty Images

В акторстві Віра спробувала ще у шкільні часи абсолютно випадково. Вона сиділа на лавці запасних під час футбольного матчу, коли подруга її запросила на кастинг шкільної вистави "Вампір", де Фарміґа здобула головну роль, після чого зрозуміла, що акторство — це її покликання.

Віра Фарміґа у 2003 році. Фото: Getty Images

Акторка вважає себе на 100% українсько-американкою і на публічних виступах постійно показує гордість за своє походження і підтримала Україну на початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, у березні 2022 року Фарміґа зачитала вірш Василя Симоненка "Люди – прекрасні" українською. Вона зазначила, що шалено пишається єдністю та мужністю українського народу.

Акторка американських горорів на концерті у Нью-Йорку вмикала сигнал повітряної тривоги і скандувала "Слава Україні". Окрім цього, Віра виголосила зі сцени промову, у які закликала людей бойкотувати політиків, котрі підтримують військові дії.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою була в молодості Ангела Меркель. Майбутня канцлерка Німеччини ходила на нудистські пляжі, але була із "клубу нецілованих".