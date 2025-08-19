Сама спроектировала собственную могилу: где похоронена легендарная дизайнер Коко Шанель

Коко Шанель — изменила представление о стиле и "освободила" женщин от корсетов

Коко Шанель — женщина, которая кардинально изменила мир моды — создала знаменитое маленькое черное платье, легендарный парфюм Chanel №5 и культовую сумку. Она ушла из жизни в почтенном возрасте. Сегодня, 19 августа, мир отмечает 142-ю годовщину со дня ее рождения.

Основательница модного дома Chanel скончалась в возрасте 87 лет. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила легендарного дизайнера Коко Шанель.

Что известно о Коко Шанеле

Габриэль Бонер Шанель (настоящее имя кутюрье) вошла в историю не только как дизайнер, но и как женщина, изменившая представление о моде. Именно она "освободила" женщин от корсетов и сделала одежду не только роскошной, но и удобной для ношения. Она сделала брючный костюм повседневной женской одеждой. Именно поэтому дизайнера назвали "революционеркой в мире моды".

Коко Шанель. Фото: Getty Images

Обстоятельства смерти Коко Шанель

Легендарный дизайнер умерла в своей комнате в отеле Ritz Paris, где она прожила почти 37 лет. К слову, у нее была собственная квартира в центре Парижа, прямо над ее бутиком Chanel. Причиной ее смерти стал сердечный приступ.

Коко Шанель. Фото: Getty Images

Могила Коко Шанель

Место своего вечного упокоения Шанель избрала сама. Она похоронена в Лозанне, на Bois-de-Vaux Cemetery в Швейцарии. Свою могилу дизайнер также спроектировала сама еще при жизни.

Могила Коко Шанель

На могиле — надгробие в виде стелы, где отчеканены пять львов — любимая цифра и знак Зодиака Шанель. Покрытая могила белыми цветами, а рядом – лавка для размышлений.

Могила Коко Шанель. Фото: instagram.com/frau.larina

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Элвиса Пресли — короля рок-н-ролла. Он был найден мертвым в ванне собственного дома.