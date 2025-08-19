Сама спроектувала власну могилу: де похована легендарна дизайнерка Коко Шанель

Коко Шанель — змінила уявлення про стиль і "звільнила" жінок від корсетів

Коко Шанель — жінка, яка кардинально змінила світ моди — створила знамениту маленьку чорну сукню, легендарний парфум Chanel №5 і культову сумку. Вона пішла із життя у поважному віці. Сьогодні, 19 серпня, світ відзначає 142-гу річницю з дня її народження.

Засновниця модного дому Chanel померла у віці 87 років. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила легендарної дизайнерки Коко Шанель.

Що відомо про Коко Шанель

Габріель Бонер Шанель (справжнє ім’я кутюр’є) увійшла в історію не тільки як дизайнерка, а й як жінка, яка змінила уявлення про моду. Саме вона "звільнила" жінок від корсетів і зробила одяг не лише розкішним, а й зручним для носіння. Вона зробила штанний костюм повсякденним жіночим одягом. Саме тому дизайнерку назвали "революціонеркою у світі моди".

Коко Шанель. Фото: Getty Images

Обставини смерті Коко Шанель

Легендарна дизайнерка померла у своїй кімнаті в готелі Ritz Paris, де вона прожила майже 37 років. До слова, вона мала власну квартиру в центрі Парижу, прямо над її бутіком Chanel. Причиною її смерті став серцевий напад.

Коко Шанель. Фото: Getty Images

Могила Коко Шанель

Місце свого вічного спочинку Шанель обрала сама. Вона похована у Лозанні, на Bois-de-Vaux Cemetery, що у Швейцарії. Свою могилу дизайнерка також спроектувала сама ще за життя.

Могила Коко Шанель

На могилі — надгробок у вигляді стели, де викарбувано п’ять левів — улюблена цифра й астрологічний символ Шанель. Вкрита могила білими квітами, а поруч — лавка для роздумів.

Могила Коко Шанель

