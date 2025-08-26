В Россию ни ногой: где сейчас певица Земфира и что говорит о войне в Украине

Артистка уже несколько лет не живет в родной стране из-за своей позиции

Земфира — известная российская певица, которая хорошо известна и украинским слушателям. С начала войны России против Украины в 2022 году артистка не живет на территории РФ. В этот день, 26 августа Земфира отмечает день рождения — ей исполнилось 49 лет.

По этому поводу "Телеграф" расскажет, куда пропала Земфира, где она сейчас живет и что говорит о войне в Украине.

Земфира выехала из РФ в Европу в 2022 году

Земфира — где она и что известно о ее позиции?

Российская певица Земфира родилась 26 августа 1976 года в Уфе, сегодня ей исполнилось 49 лет. Она известна не только в России, но и далеко за ее пределами, в том числе у нее есть поклонники и в Украине. Однако из-за своей позиции артистка вынуждена жить в изгнании — теперь она в Россию ни ногой.

По данным источников, Земфира в 2022 году после начала полномасштабной войны РФ в Украине, сбежала из Москвы и уехала жить во Францию — в Париж. Там она все эти годы и обитает, однако время от времени путешествует и выступает в других странах.

Земфира поддерживает Украину и призывает остановить войну

В частности, сейчас у Земфиры тур — она уже была с концертами в Армении, Грузии и других постсоветских странах, где знакомы с ее творчеством. К слову, тур продолжится и в 2026 году, включая возможные концерты в Европе.

Известно, что Земфира поддержала Украину после вторжения РФ, за что была признана иноагентом в родной стране. На своих концертах артистка призывает остановить войну, выходит на сцену с украинским флагом и осуждает действия путинского режима.

Земфира выходит на сцену с украинским флагом в знак поддержки

Так, например, в марте 2022 года она выпустила клип на песню "Не стреляйте", который стал своеобразным манифестом против войны.

Прямо сейчас идёт война. Абсолютно бессмысленная и жестокая. Прямо сейчас моя страна уничтожает Украину и саму себя. Я молюсь, чтобы моя страна остановила эту войну. Земфира

Земфира живет во Франции и много гастролирует

Отметим, что несмотря на жизнь в изгнании и невозможность приехать домой в Россию, Земфира продолжает заниматься творчеством и выступать. А также продолжает поддерживать украинцев и Украину в этой войне.

