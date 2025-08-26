В Росію ні ногою: де зараз співачка Земфіра і що говорить про війну в Україні

Артистка вже кілька років не живе у рідній країні через свою позицію

Земфіра – відома російська співачка, яка добре відома і українським слухачам. З початку війни Росії проти України у 2022 році артистка не живе на території РФ. Цього дня, 26 серпня, Земфіра відзначає день народження — їй виповнилося 49 років.

З цього приводу "Телеграф" розповість, куди зникла Земфіра, де вона зараз мешкає і що говорить про війну в Україні.

Земфіра виїхала з РФ до Європи у 2022 року

Земфіра – де вона і що відомо про її позицію?

Російська співачка Земфіра народилася 26 серпня 1976 року в Уфі, сьогодні їй виповнилося 49 років. Вона відома не лише в Росії, а й далеко за її межами, у тому числі має шанувальників і в Україні. Проте через свою позицію артистка змушена жити у вигнанні — тепер вона в Росію ні ногою.

За даними джерел, Земфіра в 2022 році після початку повномасштабної війни РФ в Україні втекла з Москви і поїхала жити до Франції — у Париж. Там вона всі ці роки й мешкає, проте час від часу подорожує та виступає в інших країнах.

Земфіра підтримує Україну та закликає зупинити війну

Зокрема, зараз Земфіра має гастрольний тур — вона вже була з концертами у Вірменії, Грузії та інших пострадянських країнах, де знайомі з її творчістю. До речі, тур продовжиться і в 2026 році, включаючи можливі концерти у Європі.

Відомо, що Земфіра підтримала Україну після вторгнення РФ, за що була визнана іноагентом у рідній країні. На своїх концертах артистка закликає зупинити війну, виходить на сцену з українським прапором та засуджує дії путінського режиму.

Земфіра виходить на сцену з українським прапором на знак підтримки

Так, наприклад, у березні 2022 року вона випустила кліп на пісню "Не стреляйте", який став своєрідним маніфестом проти війни.

Прямо зараз триває війна. Абсолютно безглузда та жорстока. Прямо зараз моя країна знищує Україну та саму себе. Я молюся, щоб моя країна зупинила цю війну. Земфіра

Земфіра живе у Франції та багато гастролює

Зазначимо, що незважаючи на життя у вигнанні та неможливість приїхати додому у Росію, Земфіра продовжує займатися творчістю та виступати. А також продовжує підтримувати українців та Україну у цій війні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що легендарний Вуді Аллен виступив у Москві і став посміховиськом. У мережі жартують, що збоченці люблять Путіна.