Получила вторую волну популярности: как сейчас выглядит "мама Стифлера" и чем она прославилась после 60 лет

Актриса получила новую волну популярности, а заодно и несколько важных киношных наград

Дженнифер Кулидж — популярная американская актриса, которая прославилась ролью мамы Стифлера в серии фильмов "Американский пирог". Этот образ закрепился за актрисой на долгие годы. И только теперь, спустя более 20 лет ей удалось перебить его новой ролью — в сериале "Белый лотос".

В этот день, 28 августа, актриса Дженнифер Кулидж отмечает свой день рождения — ей исполнилось 64 года. "Телеграф" расскажет, как теперь живет и выглядит та самая "мама Стифлера".

Дженнифер Кулидж сыграла мама Стифлера в 36 лет

Дженнифер Кулидж — что о ней известно?

Дженнифер Кулидж родилась 28 августа 1961 года в Бостоне. После школы получила образование в колледже Эмерсон и сразу после этого начала строить артистическую карьеру. Молодая актриса выступала в театре и импровизационной комедии, а также была участницей комедийной труппы The Groundlings.

Ключевой в карьере Дженнифер Кулидж стала роль мамы Стифлера в серии фильмов "Американский пирог". В этом комедийном 4-серийном фильме актриса сыграла соблазнительную милфу. К слову, на момент съемок Дженнифер было уже 36-38 лет и она получила первую волну популярности.

Дженнифер Кулидж в молодости

Однако после "Американского пирога" новые роли Дженнифер Кулидж уже не были такими яркими, скорее второстепенными. Она, например, сыграла мастера маникюра в "Блондинке в законе" и комедийную роль злобной мачехи в "Истории Золушки". Также были эпизодические роли в сериале "Друзья" и "Секс в большом городе".

Дженнифер Кулидж начинала карьеру с комедийных ролей

Как сейчас живет Дженнифер Кулидж?

Вторая волна популярности настигла актрису после 60 лет. В 2021 и 2022 годах Дженнифер снялась в сериале "Белый лотос". Там она сыграла эксцентричную миллиардершу Таню МакКуойд. И за эту роль актриса получила две серьезные киношные награды — "Эмми" и "Золотой глобус".

Так Дженнифер Кулидж выглядит сейчас в свои 64 года

Такой успех даже для самой актрисы стал неожиданностью. Сейчас Кулидж опять очень востребованная актриса и продолжает активно сниматься в кино и сериалах. Она живет в Лос-Анджелесе, активно ведет соцсети и наслаждается своей возродившейся популярностью.

Так Дженнифер Кулидж выглядит сейчас

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас скандальная помощница Авакова Анастасия Деева. Ее интим-фото обсуждала вся страна.