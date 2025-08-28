Отримала другу хвилю популярності: як зараз виглядає "мама Стіфлера" і чим вона прославилася після 60 років

Актриса отримала нову хвилю популярності, а заразом і кілька важливих кіношних нагород

Дженніфер Кулідж – популярна американська актриса, яка прославилася роллю мами Стіфлера у серії фільмів "Американський пиріг". Цей образ закріпився за актрисою на довгі роки. І тільки тепер, через понад 20 років їй вдалося перебити його новою роллю — у серіалі "Білий лотос".

Цього дня, 28 серпня, актриса Дженніфер Кулідж відзначає свій день народження – їй виповнилося 64 роки. "Телеграф" розповість, як тепер живе і виглядає та сама "мама Стіфлера".

Дженніфер Кулідж зіграла маму Стіфлера у 36 років

Дженніфер Кулідж — що про неї відомо?

Дженніфер Кулідж народилася 28 серпня 1961 року у Бостоні. Після школи здобула освіту в коледжі Емерсон і відразу після цього почала будувати артистичну кар’єру. Молода актриса виступала у театрі та імпровізаційній комедії, а також була учасницею комедійної трупи The Groundlings.

Ключовою у кар’єрі Дженніфер Кулідж стала роль мами Стіфлера у серії фільмів "Американський пиріг". У цьому комедійному 4-серійному фільмі актриса зіграла спокусливу мілфу. До речі, на момент зйомок Дженніфер було вже 36-38 років і вона отримала першу хвилю популярності.

Дженніфер Кулідж у молодості

Однак після "Американського пирога" нові ролі Дженніфер Кулідж вже не були такими яскравими, а скоріше другорядними. Вона, наприклад, зіграла майстра манікюру в "Блондинці в законі" та комедійну роль злісної мачухи в "Історії Попелюшки". Також були епізодичні ролі у серіалі "Друзі" та "Секс у великому місті".

Дженніфер Кулідж розпочинала кар’єру з комедійних ролей

Як зараз живе Дженніфер Кулідж?

Друга хвиля популярності наздогнала актрису після 60 років. У 2021 та 2022 роках Дженніфер знялася у серіалі "Білий лотос". Там вона зіграла ексцентричну мільярдерку Таню МакКуойд. І за цю роль актриса здобула дві серйозні кіношні нагороди — "Еммі" та "Золотий глобус".

Так Дженніфер Кулідж виглядає зараз у свої 64 роки

Такий успіх навіть для самої актриси став несподіванкою. Зараз Кулідж знову дуже затребувана акторка і продовжує активно зніматися у кіно та серіалах. Вона живе в Лос-Анджелесі, активно веде соцмережі і насолоджується своєю популярністю.

Так Дженніфер Кулідж виглядає зараз

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз скандальна помічниця Авакова Анастасія Дєєва. Її інтим-фото обговорювала вся країна.