Богатые наследники легендарного отца: как выглядят дети Майкла Джексона и как сложилась их судьба

В этот день, 29 августа, Майклу Джексону могло исполниться 67 лет

Майкл Джексон — легендарный американский певец и музыкант, который оставил после себя большое культурное наследие, а его песни во всем мире слушают даже сейчас. Исполнитель умер 25 июня 2009 года от остановки сердца, а родился в этот день 29 августа 1958 года — сегодня ему могло бы исполнится 67 лет.

Майкл Джексон оставил не только легендарное музыкальное наследие, но и троих детей. "Телеграф" в день рождения музыканта рассказывает, как сложилась судьба богатых наследников культового артиста.

Дети Майкла Джексона. Фото: Getty Images

Дети Майкла Джексона — что о них известно?

У Майкла Джексона есть трое детей. Старший сын Майкл Джозеф "Принс" Джексон-младший, он родился 13 февраля 1997 года. Дочь Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон, она родилась 3 апреля 1998 года. Матерью этих детей является медсестра Дебби Роу, которая с 1996 по 1999 год была замужем за Майклом Джексоном. После развода она якобы отказалась от родительских прав и оставила детей музыканту, исчезнув из их жизни. Еще один сын Принс Майкл Джексон II (Биги), родился 21 февраля 2002 от суррогатной матери. После смерти Майкла Джексона воспитанием его детей занималась бабушка Кэтрин Джексон и двоюродный брат артиста Ти Джей Джексон.

Дети Майкла Джексона. Фото: Getty Images

Майкл Джозеф "Принс" Джексон-младший

Старший сын Майкла Джексона родился в 1997 году, сейчас ему 28 лет. Он вырос на ранчо Неверленд, получил образование в Университете Лойолы Мэримаунт имеет степень бизнес-администратора. В свое время он работал репортером в компании Entertainment Tonight, а также получил эпизодическую камео-роль в сериале "90210".

Известно, что Майкл Джозеф "Принс" Джексон-младший живет в роскошном доме в Калифорнии, купленном после получения наследства отца, он увлекается мотоциклами и путешествиями. В августе 2025 года он обручился со своей избранницей Молли Ширманг, с которой 8 лет был в отношениях. Вероятно, скоро у сына Майкла Джексона будет свадьба.

Майкл Джозеф "Принс" Джексон-младший. Фото: Getty Images

Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон

Единственная дочь Майкла Джексона выбрала более медийный образ жизни, нежели ее братья. Девушка, которой сейчас 27 лет, строит карьеру модели, активно снимается кино и сериалах, записывает музыку и занимается благотворительностью. Она также как и братья получила внушительное наследство, имеет дом на голливудских холмах в Калифорнии и живет в свое удовольствие.

Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон. Фото: Getty Images

Принс Майкл Джексон II (Биги)

Сын музыканта, рожденный в 2002 году от суррогатной матери, Принс Майкл Джексон II взял себе прозвище Биги, чтобы не слишком ассоциироваться с легендарным отцом. Он выбрал непубличный образ жизни, редко появляется на людях и красных дорожках, не ведет соцсети.

Благодаря наследству, полученному от отца, Биги может позволить себе не работать. Он занят своими хобби, среди которых кинематограф и съемки короткометражек. Он не афиширует свою личную жизнь, ведет закрытый образ жизни. Известно, что младший сын Майкла Джексона также живет в Калифорнии в роскошном особняке, который купил в 2020 году после наступления совершеннолетия.

Принс Майкл Джексон II. Фото: Getty Images

