Багаті спадкоємці легендарного батька: як виглядають діти Майкла Джексона і як склалася їхня доля

Цього дня, 29 серпня, Майклу Джексону могло виповнитись 67 років.

Майкл Джексон — легендарний американський співак та музикант, який залишив по собі велику культурну спадщину, а його пісні у всьому світі слухають навіть зараз. Виконавець помер 25 червня 2009 року від зупинки серця, а народився цього дня 29 серпня 1958 року – сьогодні йому могло б виповнитись 67 років.

Майкл Джексон залишив не лише легендарну музичну спадщину, а й трьох дітей. "Телеграф" у день народження музиканта розповідає, як склалась доля багатих спадкоємців культового артиста.

Діти Майкла Джексона. Фото: Getty Images

Діти Майкла Джексона – що про них відомо?

Майкл Джексон мав трьох дітей. Старший син Майкл Джозеф "Прінс" Джексон-молодший, він народився 13 лютого 1997 року. Дочка Періс-Майкл Кетрін Джексон, вона народилася 3 квітня 1998 року. Матір цих дітей була медсестра Деббі Роу, яка з 1996 по 1999 рік була одружена з Майклом Джексоном. Після розлучення вона нібито відмовилася від батьківських прав та залишила дітей музикантові, зникнувши з їхнього життя. Ще один син Прінс Майкл Джексон II (Бігі), народився 21 лютого 2002 року від сурогатної матері. Після смерті Майкла Джексона вихованням його дітей займалася бабуся Кетрін Джексон та двоюрідний брат артиста Ті Джей Джексон.

Діти Майкла Джексона. Фото: Getty Images

Майкл Джозеф "Прінс" Джексон-молодший

Старший син Майкла Джексона народився 1997 року, зараз йому 28 років. Він виріс на ранчо Неверленд, здобув освіту в Університеті Лойоли Мерімаунт має ступінь бізнес-адміністратора. Свого часу він працював репортером у компанії Entertainment Tonight, а також отримав епізодичну камео-роль у серіалі "90210".

Відомо, що Майкл Джозеф "Прінс" Джексон-молодший живе у розкішному будинку в Каліфорнії, купленому після отримання спадщини батька, він захоплюється мотоциклами та подорожами. У серпні 2025 року він заручився зі своєю обраницею Моллі Ширманг, з якою 8 років був у стосунках. Ймовірно, незабаром син Майкла Джексона святкуватиме весілля.

Майкл Джозеф "Прінс" Джексон-молодший. Фото: Getty Images

Періс-Майкл Кетрін Джексон

Єдина дочка Майкла Джексона обрала медійніший спосіб життя, ніж її брати. Дівчина, якій зараз 27 років, будує кар’єру моделі, активно знімається кіно та серіалах, записує музику та займається благодійністю. Вона також як і брати отримала значну спадщину, має будинок на голлівудських пагорбах у Каліфорнії і живе собі на втіху.

Періс Майкл Кетрін Джексон. Фото: Getty Images

Прінс Майкл Джексон II (Бігі)

Син музиканта, народжений 2002 року від сурогатної матері, Прінс Майкл Джексон II взяв собі прізвисько Бігі, щоб не надто асоціюватися з легендарним батьком. Він вибрав непублічний спосіб життя, рідко з’являється на людях та червоних доріжках, не веде соцмережі.

Завдяки спадщині, отриманій від батька, Бігі може дозволити собі не працювати. Він зайнятий своїми хобі, серед яких кінематограф та зйомки короткометражок. Він не афішує своє особисте життя, веде закритий спосіб життя. Відомо, що молодший син Майкла Джексона також живе у Каліфорнії у розкішному особняку, який купив у 2020 році після повноліття.

Прінс Майкл Джексон II. Фото: Getty Images

