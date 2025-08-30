Осталась без золота и "пропела" уважение: украинцы жестко прошлись по Каменских из-за русских песен
С певицей уже разорвал сотрудничество известный бренд
Известная певица Настя Каменских попала под волну критики, как и ее муж Потап, сбежавший из Украины. Артистка выступила в США и оскандалилась русскими песнями, заявив, что "неважно, на каком языке мы разговариваем".
Украинцы жестко отреагировали на слова певицы и продолжают оставлять комментарии под ее публикациями в Instagram. Более того, сотрудничество с Настей Каменских прекратил бренд "Золотой век", лицом которого она была с 2021 года.
Реакция украинцев на скандал с Настей Каменских
Украинцы возмущены заявлениями звезды и пишут о том, что выступать в Америке с украинским паспортом и петь на русском языке, когда Россия бомбит наши города — верх цинизма. Многие пользователи пишут, что разочарованы поведением Насти Каменских и не советуют ей возвращаться в Украину.
- "Эта моя ночь…так наверное поют и радуются россияне, когда устраивают нам ад каждую ночь";
- "Язык не важен? Тогда почему российские ракеты так четко объясняют разницу";
- "Осталась без золота и "пропела" последние остатки уважения";
- "Не важно, что российские ракеты убивают украинцев";
- "Тебе не идет моя любовь. Золотой век"
Что предшествовало скандалу
Украинская певица Настя Каменских попала в скандал после видео своего концерта в Майами (США), где она исполняла свои хиты на русском языке, в частности песню "Это моя ночь", хотя после войны эти песни она перевела на украинский.
Находясь на сцене Настя обратилась к публике и заявила, что "неважно, на каком языке мы разговариваем, потому что есть один язык — любовь, который понимают все".
После того как видео разнесли по сети, бренд "Золотой век" заявил, что досрочно прекращает сотрудничество с Настей Каменских, опираясь на свои ценности и принципы. Сейчас компания работает над новой креативной концепцией, а рекламы с Каменских больше не будет.
