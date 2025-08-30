Залишилась без золота і "проспівала" повагу: українці жорстко пройшлися по Каменських через російські пісні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Зі співачкою вже розірвав співпрацю відомий бренд
Відома співачка Настя Каменських потрапила під хвилю критики, як і її чоловік Потап, який втік з України. Артистка виступила в США й оскандалилася російськими піснями, заявивши, що "неважливо, якою мовою ми розмовляємо".
Українці жорстко відреагували на слова співачки та продовжують залишати коментарі під її публікаціями в Instagram. Щобільше, співробітництво з Настею Каменським припинив бренд "Золотий вік", обличчям якого вона була з 2021 року.
Реакція українців на скандал із Настею Каменським
Українці обурені заявами зірки та пишуть про те, що виступати в Америці з українським паспортом та співати російською мовою, коли Росія бомбардує наші міста — верх цинізму. Чимало користувачів пишуть, що розчаровані поведінкою Насті Каменських і не радять їй повертатися в Україну.
- "Ета мая ночь ... так напевно співають і радіють росіяни, коли влаштовують нам пекло щоночі";
- "Мова не важлива? Тоді чому російські ракети так чітко пояснюють різницю";
- "Залишилася без золота та "проспівала" останні залишки поваги";
- "Не має значення, що російські ракети вбивають українців";
- "Тобі не личить моє кохання. Золотий вік"
Що передувало скандалу
Українська співачка Настя Каменських потрапила у скандал після відео свого концерту в Маямі (США), де вона виконувала свої хіти російською мовою, зокрема пісню "Эта моя ночь", хоча після війни ці пісні вона переклала на українську.
Перебуваючи на сцені, Настя звернулася до публіки й заявила, що "неважливо, якою мовою ми розмовляємо, тому що є одна мова — кохання, яку розуміють усі".
Після того як відео рознесли у мережі, бренд "Золотий вік" заявив, що достроково припиняє співпрацю з Настею Каменським, спираючись на свої цінності та принципи. Наразі компанія працює над новою креативною концепцією, а реклами з Каменських більше не буде.
"Телеграф" писав раніше, як змінювалася Настя Каменських упродовж кар’єри. Вона мала рівне волосся і помітно худла.