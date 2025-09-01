О них мечтала каждая школьница в 2000-х: куда делись братья из группы Tokio Hotel и как сейчас выглядят

Они были кумирами школьниц, и им даже пришлось переехать в другой город, чтобы избежать преследований фанатов

Когда-то плакаты с изображением этой группы висели на стенах миллионов комнат подростков, на концертах собирались толпы поклонниц, просто терявших голос от криков. Речь идет о коллективе Tokio Hotel, на песнях которого выросло целое поколение. Братья Билл и Том Каулитцы в середине нулевых стали символами юности и до сих пор остаются в центре внимания.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о фронтмене и гитаристе группы Tokio Hotel сейчас. Сегодня, 1 сентября, звездным близнецам исполнилось 36 лет.

Братья Том и Билл всегда отличались неординарным стилем. Уже в 9 лет Билл подводил глаза черным карандашом, а Том ходил с дредами. Одноклассники с ними не дружили, но ребята из старших классов – Густав Шефер и Георг Листинг подружились с близнецами. Они и стали барабанщиком и гитаристом будущей группы.

Фото: Getty Images

В начале карьеры группа называлась "Devilish", но затем продюсер предложил поменять название на более спокойное. С тех пор коллектив стал называться Tokio Hotel.

Том и Билл Каулитцы. Фото: Getty Images

Уже через четыре года, в 2005-м, они взорвали музыкальные чарты с дебютным хитом "Durch den Monsun" ("Through the Monsoon"). Трек вывел коллектив на первые позиции не только в Германии, но и во многих других странах, включая Украину.

В 2007–2008 годах группа совершила глобальный рывок: англоязычный альбом Scream принес им премию MTV Video Music Award как лучшим новичкам, серию MTV Europe Music Awards и многие другие награды за выступления — а продажи превысили 10 миллионов копий всего мира.

Группа Токио Хотел. Фото: Getty Images

Где сейчас братья Каулитцы

Несмотря на безумную популярность, Том и Билл уехали в Лос-Анджелес в 2010 году. На этот шаг они решились во избежание преследований фанатов. В 2022 году группа вернулась в музыку с альбомом "2001", вдохновленным их дебютом.

В ноябре 2024 года началось европейское турне. На концертах были аншлаги.

С 2021 года братья Каулитцы ведут подкаст "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood", выходящий еженедельно на Spotify. И Билл, и Том называют это шоу перерождением.

Братья Каулитцы сейчас. Фото: Getty Images

В 2023-2024 годах звездные братья стали лицом нескольких телепроектов. В частности, они были членами жюри The Voice of Germany и именно их подопечный победил на шоу. Также Билл и Том принимали участие в развлекательных программах, и даже сыграли в сериале для Netflix "Kaulitz & Kaulitz", сразу попавшего в топ-10 немецкого Netflix.

Фото: Getty Images

Хотя и такой безумной популярности, как раньше, нет, группа продолжает выпускать песни. У Tokio Hotel есть свои поклонники, и их треки все еще набирают миллионы прослушиваний.

Личная жизнь братьев Билла и Тома Каулитцев

Том Каулитц в августе 2019 года женился на модели Гайди Клум, которая на 17 лет старше него. Свадебная церемония прошла на острове Капри в Италии.

Фото: Getty Images

Билл держит свою личную жизнь в секрете. Однако в одном из подкастов признавался, в каждом его романе изменяли, что оставило глубокие душевные раны. Поэтому он выбирает не разглашать подробности.

Билл и Том Каулитцы из Гайди Клум. Фото: Getty Images

