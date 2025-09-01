Про них мріяла кожна школярка у 2000-х: куди ділися брати з гурту Tokio Hotel і як зараз виглядають

Вони були кумирами школярок, і їм навіть довелося виїхати в інше місто, аби уникнути переслідувань фанів

Колись плакати із зображенням цього гурту висіли на стінах мільйонів кімнат підлітків, на концертах збиралися натовпи шанувальниць, які просто втрачали голос від криків. Йдеться про колектив Tokio Hotel, на піснях якого виросло ціле покоління. Брати Білл і Том Каулітци у середині нульових стали символами юності і досі залишаються у центрі уваги.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про фронтмена і гітариста гурту Tokio Hotel зараз. Сьогодні, 1 вересня, зірковим близнюкам виповнилося 36 років.

Брати Том і Білл завжди вирізнялися неординарним стилем. Вже у 9 років Білл підводив очі чорним олівцем, а Том ходив із дредами. Однокласники з ними не дружили, але з хлопцями зі старших класів — Густавом Шефером і Георгом Лістингом змогли подружитися. Вони і стали барабанником та гітаристом майбутнього гурту.

Фото: Getty Images

На початку кар’єри гурт мав назву "Devilish", але потім продюсер запропонував поміняти назву на більш спокійну. з того часу колектив став називатися Tokio Hotel.

Том і Білл Каулітци. Фото: Getty Images

Вже за чотири роки, у 2005-му, вони підірвали музичні чарти з дебютним хітом "Durch den Monsun" ("Through the Monsoon"). Трек вивів колектив на перші позиції не лише у Німеччині, а й у багатьох інших країнах, включно з Україною.

У 2007–2008 роках група зробила глобальний ривок: англомовний альбом Scream приніс їм премію MTV Video Music Award як найкращим новачкам, серію MTV Europe Music Awards та багато інших нагород за виступи — а продажі перевищили 10 мільйонів копій усього світу.

Гурт Токіо Хотел. Фото: Getty Images

Де зараз брати Каулітци

Попри шалену популярність, Том і Білл виїхали до Лос-Анджелеса у 2010 році. На цей крок вони наважилися, аби уникнути переслідувань фанатів. У 2022 році гурт повернувся в музику з альбомом "2001", який був натхненним їхнім дебютом.

У листопаді 2024 року розпочалося європейське турне. На концертах були аншлаги.

З 2021 року брати Каулітци ведуть подкаст "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood", який виходить щотижня на Spotify. І Білл, і Том називають це шоу переродженням.

Брати Каулітци зараз. Фото: Getty Images

У 2023-2024 роках зіркові брати стали обличчям кількох телепроєктів. Зокрема, вони були членами журі на The Voice of Germany і саме їхній підопічний переміг на шоу. Також Білл і Том брали участь у розважальних програмах, і навіть зіграли в серіалі для Netflix "Kaulitz & Kaulitz", який відразу потрапив до топ-10 німецького Netflix.

Фото: Getty Images

Хоч і такої шаленої популярності, як раніше, немає, гурт продовжує випускати пісні. Tokio Hotel має своїх шанувальників, і їхні треки все ще набирають мільйони прослуховувань.

Особисте життя братів Білла і Тома Каулітців

Том Каулітц у серпні 2019 року одружився із моделлю Гайді Клум, яка на 17 років старша за нього. Весільна церемонія відбулася на острові Капрі в Італії.

Фото: Getty Images

Білл тримає своє особисте життя у секреті. Однак в одному із подкастів зізнавався, в кожному його романі зраджували, що залишило глибокі душевні рани. Тому він обирає не розголошувати подробиці.

Білл і Том Каулітци з Гайді Клум. Фото: Getty Images

