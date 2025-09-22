Жестокое избиение танцора Нади Дорофеевой: пострадавший впервые рассказал о своем обидчике

Гончаренко признался, что преступник извинился перед ним еще в СИЗО

Женя Гончаренко, артист балета Надежды Дорофеевой, рассказал о судьбе мужчины, который жестоко избил его прямо посреди улицы в августе 2021 года. Танцор признался, что обидчик извинился перед ним еще во время судебных заседаний, а также компенсировал некоторые затраты на лечение.

Об этом Женя Гончаренко рассказал в интервью Славе Демину. Обидчиком был Евгений Беспалый — сотрудник УГО.

Танцовщик признался, что после совершения преступления преступник просидел в СИЗО 60 дней. Однако находится ли Беспалый в тюрьме сейчас, Женя не знает. Извинения обидчика показались Гончаренко тогда искренними.

Преступник компенсировал судебные затраты, а также часть средств на лечение Жени собрали коллеги Беспалого. В то же время, точную сумму пострадавший не называет, ведь всеми финансовыми вопросами занималась его мать. Деньги для лечения также донатили друзья и коллеги танцора.

Надя Дорофеева с артистами балета Женей Гончаренко и Светланой Сакаль

Гончаренко, по его словам, занимается оформлением инвалидности, ведь последствия избиения существенно повлияли на его здоровье. Известно, что танцор перенес трепанацию черепа в результате кровоизлияния в мозг. Женя признался, что в его голове сейчас 50 шурупов.

Напомним, что 1 августа 2021 года 22-летний танцовщик Женя Гончаренко вышел с друзьями из клуба LIFT в Киеве, что на улице Антоновича, где он столкнулся с бывшим работником УГО Евгением Беспалым. Компания молодых людей не заметила, как они очутились на пути двух мужчин. Сначала Беспалый оттолкнул товарища Жени, после чего подруга Гончаренко достала телефон и начала снимать. Евгений хотел выбить телефон из ее рук, но на его пути оказался танцор. В этот момент обидчик нанес удар по лицу Евгения, от чего тот упал на землю.

