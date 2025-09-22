Жорстоке побиття танцюриста Наді Дорофєєвої: постраждалий вперше розповів про свого кривдника

Гончаренко зізнався, що злочинець вибачився перед ним ще у СІЗО

Женя Гончаренко, артист балету Надії Дорофєєвої, розповів про долю чоловіка, який жорсткого побив його просто посеред вулиці у серпні 2021 року. Танцюрист зізнався, що кривдник вибачився перед ним ще під час судових засідань, а також компенсував деякі витрати на лікування.

Про це Женя Гончаренко розповів в інтерв’ю Славі Дьоміну. Кривдником був Євген Беспалий — співробітник УДО.

Танцівник зізнався, що після скоєння злочину, злочинець просидів у СІЗО 60 днів. Однак чи перебуває Беспалий у в’язниці зараз, Женя не знає. Вибачення кривдника здалися Гончаренку тоді щирими.

Злочинець компенсував судові витрати, а також частину коштів на лікування Жені зібрали колеги Беспалого. Водночас точну суму постраждалий не називає, адже всіма фінансовими питаннями займалася його мати. Гроші на лікування також донатили друзі та колеги танцюриста.

Надя Дорофєєва з артистами балету Женею Гончаренком і Світланою Сакаль

Наразі Гончаренко, за його словами, займається оформленням інвалідності, наслідки побиття суттєво вплинули на його здоров’я. Відомо, що танцюрист переніс трепанацію черепа внаслідок крововиливу в мозок. Женя зізнався, що в його голові зараз 50 шурупів.

Нагадаємо, що 1 серпня 2021 року 22-річний танцівник Женя Гончаренко вийшов із друзями з клубу LIFT у Києві, що на вулиці Антоновича, де він зіткнувся з колишнім працівником УДО Євгеном Беспалим. Компанія молодих людей не помітила, як вони опинилися на шляху двох чоловіків. Спочатку Беспалий відштовхнув товариша Жені, після чого подруга Гончаренка дістала телефон і почала знімати. Євген хотів вибити телефон з її рук, але на його шляху опинився танцюрист. В цей момент кривдник завдав удару по обличчю Євгена, від чого той впав на землю.

