Око не відкривається, погано працює нога: стали відомі нові подробиці про стан побитого танцюриста Дорофеєвої

Женя Гончаренко отримав множинні травми. У нього погано працює нога і не відкривається праве око.

Танцюрист балету Наді Дорофєєвої Женя Гончаренко, якого два тижні тому побили в Києві, відчуває себе краще. При цьому Женя насилу розмовляє і все ще дуже слабкий.

Подробиці про стан танцюриста розповів його вітчим, передає видання "Обозреватель".

За його словами, у 22-річного Жені погано працює нога і не відкривається праве око.

"Попередньо, чогось страшного немає. Звичайно, рухова функція у нього порушена, ліва нога погано працює і праве око болить і не відкривається. Лікарі поки оглядають Женю. В цілому, все набагато краще, ніж могло бути. Ми сподіваємося на його повне одужання ", — розповів чоловік.

Потерпілий хлопець насилу говорить, оскільки два тижні був під препаратами, а також він дуже слабкий. Момент нападу Женя пам’ятає, крім останніх секунд.

"Женя пам’ятає, що був з друзями, і якийсь невідомий перехожий з незрозумілої причини до нього причепився і вдарив", — розповів вітчим хлопця.

Побиття танцюриста Наді Дорофєєвої: що відомо

22-річний артист балету Наді Дорофєєвої виходив з клубу Lift 1 серпня, коли на нього напав незнайомий чоловік. В результаті танцюрист отримав черепно-мозкові травми, а також крововилив в мозок. У лікарні йому зробили трепанацію черепа і повідомили про параліч частини тіла.

Державне бюро розслідувань раніше заявляло, що проти співробітника УДО відкрито справу за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" публікував відео, як відбувалося напад УГОшніка на танцюриста.

Вчора Женя Гончаренко прийшов до тями після 16-ти днів коми.