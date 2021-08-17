Глаз не открывается, плохо работает нога: стали известны новые подробности о состоянии избитого танцора Дорофеевой

Женя Гончаренко получил множественные травмы. У него плохо работает нога и не открывается правый глаз.

Танцор балета Нади Дорофеевой Женя Гончаренко, которого две недели назад избили в Киеве, чувствует себя лучше. При этом Женя с трудом разговаривает и все еще очень слаб.

Подробности о состоянии танцора рассказал его отчим, передает издание "Обозреватель".

По его словам, у 22-летнего Жени плохо работает нога и не открывается правый глаз.

"Предварительно, чего-то страшного нет. Конечно, двигательная функция у него нарушена, левая нога плохо работает и правый глаз болит и не открывается. Врачи пока осматривают Женю. В целом, все намного лучше, чем могло быть. Мы надеемся на его полное выздоровление", – рассказал мужчина.

Пострадавший парень с трудом говорит, так как две недели был под препаратами, а также он очень слаб. Момент нападения Женя помнит, кроме последних секунд.

"Женя помнит, что был с друзьями, и какой-то неизвестный прохожий по непонятной причине к нему пристал и ударил", – рассказал отчим парня.

Избиение танцора Нади Дорофеевой: что известно

22-летний артист балета Нади Дорофеевой выходил из клуба Lift 1 августа, когда на него напал незнакомый мужчина. В результате танцор получил черепно-мозговые травмы, а также кровоизлияние в мозг. В больнице ему сделали трепанацию черепа и сообщили о параличе части тела.

Государственное бюро расследований ранее заявляло, что против сотрудника УГО открыто дело по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжелое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде от пяти до восьми лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" публиковал видео, как происходило нападение УГОшника на танцора.

Вчера Женя Гончаренко очнулся после 16-ти дней комы.