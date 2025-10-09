Была срочная операция: у Шуфутинского, песнями которого пытали украинских военнопленных, проблемы со здоровьем

Артист пережил операцию из-за подозрений на онкологию

Михаил Шуфутинский — 77-летний российский шансонье, который открыто поддержал агрессивную политику Кремля и выступал на оккупированных украинских территориях, пережил срочную операцию. Еще весной 2025 года врачи заподозрили у него онкологию.

Что стоит знать:

Шуфутинский перенес срочную операцию из-за подозрения на онкологию

Певец открыто поддерживает политику Кремля и войну в Украине

Его песнями пытали украинских военнопленных, заставляя их петь

"Телеграф" рассказывает, что известно о состоянии здоровья Шуфутинского и его поддержке путинского режима.

Операция и отмена концертов

Как пишут российские СМИ, весной Шуфутинского экстренно госпитализировали в больницу — врачи диагностировали у него подозрение на онкологию и рекомендовали сделать операцию. И артист согласился — ему провели необходимое хирургическое вмешательство. Однако известно об этом стало только теперь. Уже летом шансонье вернулся к концертной деятельности.

Операция прошла успешно, и вскоре артиста выписали. Летом Шуфутинский вернулся к выступлениям российские СМИ

Однако некоторые запланированные концерты артиста перенесли на весну 2026 года. Вероятно, ослабленный организм не позволяет Шуфутинскому активно выступать и гастролировать.

Шуфутинский поддерживает войну в Украине

Михаил Шуфутинский неоднократно выступал на территориях Украины, оккупированных Россией, в первую очередь в Крыму. Это началось еще в 2014 году — он все эти годы давал концерты в Симферополе, Ялте, Севастополе и Евпатории. За посещение оккупированного полуострова шансонье гарантировал себе место в базе "Миротворца".

Также он выступал в оккупированном Донецке. Например, в мае 2022 года артист посетил госпиталь с российскими оккупантами на Донбассе, где дал концерт для раненых ко Дню победы.

Примечательно, что с начала полномасштабной войны в Украине Шуфутинский не комментировал действия Кремля, придерживаясь пассивно-лояльной позиции. А когда его спрашивали об этом прямо, то предпочитал отмалчиваться или заявлял, что просто любит Россию и российский язык.

Однако в апреле 2023 года, в день своего 75-летия, Шуфутинский впервые публично заявил, что полностью согласен с тем, что делает путинский режим, потому что "ненавидит фашизм". Также сказал, что поддерживает "СВО", но не хочет активно агитировать за войну.

Песни Шуфутинского, как пытки

Илья Ильяшенко — пограничник с позывным "Смурф", который был в обороне Мариуполя и попал в российский плен после выхода с "Азовстали", рассказал, что песнями Шуфутинского пытают украинцев в плену. В своих инстаграм-сторис военный вспомнил, как в российской тюрьме их с побратимами заставляли петь "Третье сентября".

Это было в Таганроге. И с самого утра нас стали принуждать делать что? Правильно – петь "Я календарь переверну". Ощущения были, что мы клоуны для них, а они ходили и ржали с нас… А тех, кто тихо пел, или невнятно, или не знали слов – били, поверьте, сильно били Илья Ильяшенко

Ранее в интервью "Телеграфу" Ильяшенко также рассказал о других способах психологических пыток, которыми россияне издевались над украинскими военнопленными.

