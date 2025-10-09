Була термінова операція: у Шуфутинського, піснями якого катували українських військовополонених, проблеми зі здоров’ям

Артист пережив операцію через підозру на онкологію

Михайло Шуфутинський — 77-річний російський шансоньє, який відкрито підтримав агресивну політику Кремля і виступав на окупованих українських територіях, пережив термінову операцію. Ще навесні 2025 року лікарі запідозрили у нього онкологію.

Що варто знати:

Шуфутинський переніс термінову операцію через підозру на онкологію

Співак відкрито підтримує політику Кремля та війну в Україні

Його піснями катували українських військовополонених, змушуючи їх співати

"Телеграф" розповідає, що відомо про стан здоров’я Шуфутинського і його підтримку путінського режиму.

Операція та скасування концертів

Як пишуть російські ЗМІ, навесні Шуфутинського екстренно госпіталізували до лікарні — медики діагностували у нього підозру на онкологію та рекомендували зробити операцію. І артист погодився — йому провели необхідне хірургічне втручання. Проте відомо про це стало лише тепер. Вже влітку шансоньє повернувся до концертної діяльності.

Операція пройшла успішно, і невдовзі артиста виписали. Влітку Шуфутинський повернувся до виступів російські ЗМІ

Проте, деякі заплановані концерти артиста перенесли на весну 2026 року. Ймовірно, ослаблений організм не дозволяє Шуфутинському активно виступати та гастролювати.

Шуфутинський підтримує війну в Україні

Михайло Шуфутинський неодноразово виступав на територіях України, окупованих Росією, насамперед у Криму. Це почалося ще 2014 року — він усі ці роки давав концерти у Сімферополі, Ялті, Севастополі та Євпаторії. За відвідування окупованого півострова шансоньє гарантував собі місце у базі "Миротворця".

Також він виступав у окупованому Донецьку. Наприклад, у травні 2022 року артист відвідав госпіталь із російськими окупантами на Донбасі, де дав концерт для поранених до Дня перемоги.

Примітно, що з початку повномасштабної війни в Україні Шуфутинський не коментував дії Кремля, притримуючись пасивно-лояльної позиції. А коли його питали про це прямо, то вважав за краще відмовчуватися чи заявляв, що просто любить Росію та російську мову.

Однак у квітні 2023 року, у день свого 75-річчя, Шуфутинський вперше публічно заявив, що повністю погоджується з тим, що робить путінський режим, тому що він сам "ненавидить фашизм". Також сказав, що підтримує "СВО", але не хоче активно агітувати за війну.

Пісні Шуфутинського, як тортури

Ілля Ілляшенко — прикордонник із позивним "Смурф", який був в обороні Маріуполя і потрапив у російський полон після виходу з "Азовсталі", розповів, що піснями Шуфутинського катують українців у полоні. У своїх інстаграм-сторіс військовий згадав, як у російській в’язниці їх із побратимами змушували співати "Третье сентября".

Це було в Таганрозі. І з самого ранку нас примушували робити що? Правильно – співати "Я календар переверну". Відчуття були, що ми клоуни для них, а вони ходили і ржали з нас… А тих, хто тихо співав, чи невиразно, чи не знали слів – били, повірте, сильно били Ілля Ілляшенко

Раніше в інтерв’ю "Телеграфу" Ілляшенко також розповів про інші способи психологічних тортур, якими росіяни знущалися з українських військовополонених.

"Телеграф" також розповідав, що не так із Шуфутинським та його "Третьим сентября". І що відомо про його позицію щодо України.