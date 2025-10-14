Секрет молодости в 70 лет и жизнь с Камалией в разных кроватях: миллиардер Захур раскрыл свои тайны

Захур признался, что он не против пластических операций и косметических процедур

Известный бизнесмен пакистанского происхождения Мохаммаад Захур, в прошлом году расставшийся с певицей Камалией, в августе 2025 года отметил свое 70-летие. Миллиардер поделился, что ему удается выглядеть так бодро и энергично без пластических операций и "уколов красоты". В то же время, он признается, что даже после развода он до сих пор живет с бывшей женой под одной крышей, но уже не как пара.

Что нужно знать

Махаммад Захур рассказал, что живет с бывшей женой Камалией в одном доме

Бизнесмен признается, что для того чтобы выглядеть молодо, он не делал пластических операций, но не против них

Захур до сих пор эмоционально зависим от эксобраницы

По словам Захура, он ежедневно проходит примерно 10 километров, ест только раз в день (такой режим питания называется интервальное голодание) и занимается йогой.

Косметические процедуры миллиардер не делает – он считает, что его кожа сейчас в нормальном состоянии, но признается, что если придет время – он не против разных манипуляций, включая пластические операции. Об этом Захур рассказал в интервью Славе Демину.

Как только я себе в зеркале начну не нравиться, буду делать все, что технологии предлагают Захур

Захур признается, что до сих пор эмоционально зависим от Камалии. Бизнесмен признает, что любой ее успех доставляет ему радость, любой промах — болезненный удар. Он рассказывает, что даже после развода певица ему небезразлична.

