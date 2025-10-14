"Мне стыдно". Муж известной украинской певицы рассказал о своих изменах

Экс-муж Камалии признался, что ходил "налево"

Известный в Украине бизнесмен и миллиардер с пакистанскими корнями Мохаммад Захур, а также бывший муж украинской певицы Камалии, рассказал о своих изменах в браке.

Что нужно знать:

Мохаммад Захур откровенно рассказал, что изменял

Миллиардер объяснил, что изменял из-за нехватки любви и внимания

Захур признался, что ему стало стыдно за измены лишь в одном случае

70-летний предприниматель заявил в свежем интервью популярному блогеру Славе Демину, что в своем первом браке ходил "налево", однако изменяла ли ему женщина в ответ — он не знает. По словам мужчины, существуют два типа изменников, при этом он относится ко второму.

Или он "мартовский кот", то есть, неважно, как к тебе относятся, что с тобой делают и т.д… Ну ты вот такой. Это первое. Есть другой, когда, может быть, у тебя чего-то не хватает. В сексе не хватает, в любви не хватает, в отношениях чего-то не хватает. И ты вот это все находишь где-то в другом месте. У меня был второй вариант Мохаммад Захур

На вопрос Вячеслава, стыдно ли миллиардеру за свои измены, Захур честно ответил — да, но лишь в одном случае.

Когда поймали, тогда стало стыдно сказал бизнесмен

Напомним, что певица прожила с Мохаммадом Захуром 20 лет, а в апреле 2023 года исполнительница сообщила в соцсети, что разводится. Интересно, что бывшие супруги до сих пор живут вместе и воспитывают двух дочерей — Арабеллу и Мирабеллу.

В августе 2024 года артистка раскрыла причину развода с любимым. Оказалось, что у нее часто были конфликты с дочерью Захура от его первого брака.