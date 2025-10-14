"Мені соромно". Чоловік відомої української співачки розповів про свої зради
Ексчоловік Камалії зізнався, що ходив "наліво"
Відомий в Україні бізнесмен і мільярдер з пакистанським корінням Мохаммад Захур, а також колишній чоловік української співачки Камалії, розповів про свої зради у шлюбі.
Що потрібно знати:
- Мохаммад Захур відверто розповів, що зраджував
- Мільярдер пояснив, що зраджував через брак любові та уваги
- Захур зізнався, що йому стало соромно за зради лише в одному випадку
70-річний підприємець заявив у свіжому інтерв’ю популярному блогеру Славі Дьоміну, що у своєму першому шлюбі ходив "наліво", проте чи зраджувала йому жінка у відповідь — він не знає. За словами чоловіка, існують два типи зрадників, при цьому він належить до другого.
Або він "березневий кіт", тобто не має значення, як до тебе ставляться, що з тобою роблять і т.д... Ну ти ось такий. Це перше. Є інший, коли, можливо, в тебе чогось не вистачає. У сексі не вистачає, у коханні не вистачає, у стосунках чогось не вистачає. І ти ось це все знаходиш десь в іншому місці. У мене був другий варіант
На запитання В’ячеслава, чи соромно мільярдеру за свої зради, Захур відповів — так, але лише в одному випадку.
Коли впіймали, тоді стало соромно
Нагадаємо, що співачка прожила з Мохаммадом Захуром 20 років, а у квітні 2023 року виконавиця повідомила у соцмережі, що розлучається. Цікаво, що колишнє подружжя досі живе разом і виховує двох дочок — Арабеллу та Мірабеллу.
У серпні 2024 року артистка розкрила причину розлучення з коханим. Виявилося, що вона часто мала конфлікти з дочкою Захура від його першого шлюбу.