Секрет молодості у 70 років і життя з Камалією у різних ліжках: мільярдер Захур розкрив свої таємниці

Захур зізнався, що не проти пластичних операцій та косметичних процедур

Відомий бізнесмен пакистанського походження Мохаммаад Захур, який у минулому році розлучився зі співачкою Камалією, у серпні 2025 року відзначив своє 70-річчя. Мільярдер поділився, що йому вдається виглядати так бадьоро та енергійно без пластичних операцій та "уколів краси". Водночас він зізнається, що навіть після розлучення він досі живе з колишньою дружиною під одним дахом, але вже не як пара.

Що потрібно знати

Махаммад Захур розповів, що живе із колишньою дружиною Камалією в одному будинку

Бізнесмен зізнається, що для того, щоб виглядати молодо, він не робив пластичних операцій, але не проти них

Захур і досі емоційно залежний від ексобраниці

За словами Захура, він щодня проходить приблизно 10 кілометрів, їсть лише раз на день (такий режим харчування називається інтервальне голодування) і займається йогою.

Косметичні процедури мільярдер не робить — він вважає, що його шкіра зараз у нормальному стані, але зізнається, що якщо прийде час — він не проти різних маніпуляцій, включно із пластичними операціями. Про це Захур розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Як тільки я собі у дзеркалі почну не подобатися, торобитиму все, що технології пропонують Захур

Захур зізнається, що досі емоційно залежний від Камалії. Бізнесмен визнає, що будь-який її успіх приносить йому радість, будь-який промах — болісний удар. Він розповідає, що навіть після розлучення співачка йому небайдужа.

