Укр

Самые горячие фото украинки, которая впервые в истории стала Вице Мисс на конкурсе "Мисс Земля 2025"

Автор
Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
Мария Желяскова достойно представила Украину на конкурсе "Мисс Земля 2025" Новость обновлена 06 ноября 2025, 17:13
Мария Желяскова достойно представила Украину на конкурсе "Мисс Земля 2025". Фото Коллаж "Телеграф"

Эта красотка покорила всех и стала Вице Мисс на всемирном конкурсе красоты

Украинская модель Мария Желяскова получила высокий титул Вице Мисс на всемирном конкурсе красоты "Мисс Земля 2025". Это случилось впервые в истории, чтобы украинка на этом конкурсе заняла второе место.

"Телеграф" рассказывает, что известно о Марии Желясковой и как она выглядит.

Мария Желяскова

Конкурс красоты международного масштаба "Мисс Земля 2025" проходил на Филиппинах. Украину там представляла одесситка Мария Желяскова. Впервые в истории этого конкурса представительница нашей страны вошла в топ-8 финалисток, а потом еще и заняла второе место. Девушка получила титул Miss Earth Runner-Up 2025. И это самый высокий результат украинских участник на этом конкурсе.

Мария Желяскова фото

Мария активно публиковала фото и видео своего участия в конкурсе с самого его начала. В ее аккаунте в Instagram можно увидеть самые яркие образы со сцены, а также кадры из фотосессий, которые проходили в рамках этого мероприятия.

Мария Желяскова Мисс Земля

Известно, что Желяскова — уроженка города Болград на Одесчине. Она имеет высшее образование по специальности диктор и телеведущая. Однако связала свою жизнь с модельной карьерой. Девушка активно занимается благотворительностью и поддерживает проекты помощи детям и животным. Также она борется за права женщин.

Мария Желяскова Мисс Земля
Мария Желяскова Мисс Земля

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о предательнице Диане Панченко и где она сейчас. Родила ребенка и скрывается от СБУ.

Теги:
#Мисс Земля #Вице-мисс #Мария Желяскова