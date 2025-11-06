Самые горячие фото украинки, которая впервые в истории стала Вице Мисс на конкурсе "Мисс Земля 2025"

Эта красотка покорила всех и стала Вице Мисс на всемирном конкурсе красоты

Украинская модель Мария Желяскова получила высокий титул Вице Мисс на всемирном конкурсе красоты "Мисс Земля 2025". Это случилось впервые в истории, чтобы украинка на этом конкурсе заняла второе место.

"Телеграф" рассказывает, что известно о Марии Желясковой и как она выглядит.

Конкурс красоты международного масштаба "Мисс Земля 2025" проходил на Филиппинах. Украину там представляла одесситка Мария Желяскова. Впервые в истории этого конкурса представительница нашей страны вошла в топ-8 финалисток, а потом еще и заняла второе место. Девушка получила титул Miss Earth Runner-Up 2025. И это самый высокий результат украинских участник на этом конкурсе.

Мария активно публиковала фото и видео своего участия в конкурсе с самого его начала. В ее аккаунте в Instagram можно увидеть самые яркие образы со сцены, а также кадры из фотосессий, которые проходили в рамках этого мероприятия.

Известно, что Желяскова — уроженка города Болград на Одесчине. Она имеет высшее образование по специальности диктор и телеведущая. Однако связала свою жизнь с модельной карьерой. Девушка активно занимается благотворительностью и поддерживает проекты помощи детям и животным. Также она борется за права женщин.

