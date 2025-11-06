Найгарячіші фото українки, яка вперше в історії стала Віце Міс на конкурсі "Міс Земля 2025"

Ця красуня підкорила всіх і стала Віце Міс на всесвітньому конкурсі краси

Українська модель Марія Желяскова здобула високий титул Віце Міс на всесвітньому конкурсі краси "Міс Земля 2025". Це сталося вперше в історії, що українка на цьому конкурсі посіла друге місце.

"Телеграф" розповідає, що відомо про Марію Желяскову і як вона виглядає.

Конкурс краси міжнародного масштабу "Міс Земля-2025" проходив на Філіппінах. Україну там представляла одеситка Марія Желяскова. Вперше в історії цього конкурсу представниця нашої країни увійшла до топ-8 фіналісток, а потім ще й посіла друге місце. Дівчина здобула титул Miss Earth Runner-Up 2025. І це найвищий результат українських учасниць на цьому конкурсі.

Марія активно публікувала фото та відео своєї участі у конкурсі від самого його початку. В її акаунті в Instagram можна побачити найяскравіші образи зі сцени, а також кадри з фотосесій, що проходили у рамках цього заходу.

Відомо, що Желяскова — уродженка міста Болград на Одещині. Вона має вищу освіту за спеціальністю диктор та телеведуча. Проте пов’язала своє життя із модельною кар’єрою. Дівчина активно займається благодійністю та підтримує проекти допомоги дітям та тваринам. Також вона бореться за права жінок.

