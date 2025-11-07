Анджелину Джоли заметили еще в одном городе Украины: она пыталась замаскироваться (фото)

Ранее актриса Анджелина Джоли посещала Херсон

Голливудскую актрису, звезду фильмов "Малефисента" и "Турист" Анджелину Джоли заметили в Тернополе. Знаменитость сфотографировали на одной из заправок.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Анджелина Джоли надела медицинскую маску, чтобы скрыть лицо. Актриса была в черном длинном пальто и покупала себе кофе. Пока нет никаких подтверждений, что это действительно мировая звезда, как и информации о том, что она делает в Тернополе.

Анджелина Джоли в Тернополе

Отметим, что визит Анджелины Джоли в Украину стал настоящей неожиданностью. Актриса посетила Херсон, который ежедневно обстреливается российской армии, в рамках программы благотворительной помощи. Джоли побывала в медицинских учреждениях и посещала опасные участки фронта.

Анджелина Джоли посетила Херсон

Напомним, что звезда "Малефисенты" не первый раз приезжает в нашу страну с начала полномасштабного вторжения. В 2022 году Джоли была во Львове с частной гуманитарной миссией, где пообщалась с детьми, пострадавшими от обстрелов.

"Телеграф" писал ранее, что Анджелина Джоли является специальным посланником ООН и поддерживает украинский народ. Знаменитость часто посещает страны, в которых идет война.