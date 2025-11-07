Анджеліну Джолі помітили ще в одному місті України: вона намагалася замаскуватися (фото)

Раніше актриса відвідувала Херсон

Голлівудську актрису, зірку фільмів "Малефісента" та "Турист" Анджеліну Джолі помітили у Тернополі. Знаменитість сфотографували на одній із заправок.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Анджеліна Джолі намагалася одягла медичну маску, щоб прикрити обличчя. Акторка була одягнута в чорне довге пальто й купувала собі каву. Поки що немає жодних підтверджень, що це справді світова зірка, як і інформації про те, що вона робить у Тернополі.

Анджеліна Джолі у Тернополі

Зазначимо, що візит Анджеліни Джолі до України став справжньою несподіванкою. Актриса відвідала Херсон, який щодня обстрілюється російською армією у рамках програми благодійної допомоги. Джолі побувала у медичних закладах та відвідувала небезпечні ділянки фронту.

Анджеліна Джолі відвідала Херсон

Нагадаємо, що зірка "Малефісенти" не вперше приїздить до нашої країни з початку повномасштабного вторгнення. У 2022 році Джолі була у Львові з приватною гуманітарною місією, де поспілкувалася з дітьми, які постраждали від обстрілів.

"Телеграф" писав раніше, що Анджеліна Джолі є спеціальним посланцем ООН та підтримує український народ. Знаменитість часто відвідує країни, де йде війна.