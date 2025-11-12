Стал полностью седой и получил в тюрьме престижную должность: как сейчас выглядит рэпер P.Diddy (фото)

P.Diddy приговорили к четырем годам и двум месяцам тюрьмы

Скандальный американский рэпер Шон Комбс, более известный как P.Diddy, сейчас находится за решеткой и изменился до неузнаваемости. Черноволосый артист полностью поседел.

Что известно:

Американский рэпер P.Diddy приговорен к 50 месяцам тюрьмы за преступления, связанные с вовлечением в проституцию

Музыкант стал полностью седой в тюрьме и даже получил должность помощника тюремного священника

Как сейчас выглядит скандальный рэпер P.Diddy

На тюремной фотографии, которая попала в распоряжении СМИ, скандального артиста сложно узнать, потому что его волосы полностью посидели. Раньше рэпер открашивал их в черный цвет.

P. Diddy в тюрьме

По решению суда P.Diddy был приговорен к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы и сейчас пытается адаптироваться к жизни за решеткой. Его перевели в федеральное учреждение FCI Fort Dix (Нью‑Джерси), где артист получил должность помощника тюремного священника.

Комбс отвечает за церковную библиотеку и уборку кабинета священника. Должность считается престижной, поскольку позволяет получать пищу после богослужений и работать в помещении с кондиционером.

P.Diddy удалось избежаний обвинений в рэкете и торговле людьми, поэтому он надеется на помилование от президента США Дональда Трампа. Кроме того, у рэпера появился товарищ в тюрьме — бывший баскетболист НБА Себастьян Телфэйр, с которым он общается во время прогулок.

P. Diddy отбывает срок в тюрьме, Фото: Getty Images

Параллельно рэпер участвует в программе реабилитации, что, по словам его представителей, может сократить срок заключения примерно на год.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что тайна убийства Тупака раскрыта. Что известно о громком деле и о причастности к нему P.Diddy.