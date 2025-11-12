Став повністю сивим і отримав у в’язниці престижну посаду: як зараз виглядає репер P.Diddy (фото)

P.Diddy засудили до чотирьох років та двох місяців в’язниці

Скандальний американський репер Шон Комбс, більш відомий як P.Diddy, зараз перебуває за ґратами та змінився до невпізнання. Чорноволосий артист повністю посивів.

Що відомо:

Американського репера P.Diddy засуджено до 50 місяців в’язниці за злочини, пов’язані з залученням до проституції

Музикант став сивим у в’язниці й навіть отримав посаду помічника тюремного священника

Як зараз виглядає скандальний репер P.Diddy

На тюремній фотографії, яка потрапила в розпорядження ЗМІ, скандального артиста важко впізнати, бо його волосся повністю посивіло. Раніше репер фарбував його у чорний колір.

P. Diddy у в’язниці

За рішенням суду P.Diddy був засуджений до 4 років та 2 місяців позбавлення волі й зараз намагається адаптуватися до життя за ґратами. Його перевели до федеральної установи FCI Fort Dix (Нью-Джерсі), де артист отримав посаду помічника тюремного священника.

Комбс відповідає за церковну бібліотеку та прибирання кабінету священника. Посада вважається престижною, оскільки дозволяє отримувати їжу після богослужінь та працювати у приміщенні з кондиціонером.

P.Diddy вдалося уникнути обвинувачень у рекеті та торгівлі людьми, тому він сподівається на помилування від президента США Дональда Трампа. Крім того, у репера з’явився товариш у в’язниці – колишній баскетболіст НБА Себастьян Телфейр, з яким він спілкується під час прогулянок.

P. Diddy відбуває термін у в’язниці, Фото: Getty Images

Паралельно репер бере участь у програмі реабілітації, що, за словами його представників, може скоротити термін його ув’язнення приблизно на рік.

