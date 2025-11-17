На концерте Пивоварова в Киеве едва не случилась беда: в сети обсуждают новый скандал (видео)

Люди пожаловались на давку во время концерта

На концерте украинского исполнителя Артема Пивоварова в Дворце спорта в Киеве едва не случилась беда. Одной из зрительниц стало плохо, однако она не смогла безопасно выбраться из зала из-за давки. Охрана также не смогла помочь ей.

Свою историю девушка рассказала в тик-ток аккаунте k2kalinichenko и показала видео происходящего. На нем можно заметить, что все входы и выходы в фан-зоне были заполнены людьми и нельзя было пройти.

Когда мне стало плохо и я позвала охрану, потому что не могла выйти, но помочь мне не смогли. Не буду писать драматическую историю в подробностях, хорошо, что все закончилось. Спасибо медику, который стал единственной реальной помощью написала девушка

Она пожаловалась, что фан-зона была переполнена таким количеством людей, которые туда по правилам не могли бы попасть. Девушка возмущена тем, что организаторы не учли правил безопасности.

Мы живем в стране, где каждая секунда при чрезвычайной ситуации имеет значение. Когда выходы заблокированы, проходы переполнены, а людей в фан-зоне больше безопасной вместимости — это уже не о комфорте. Это об угрозе жизни написала k2kalinichenko

В комментариях к видео украинцы начали бурно обсуждать последний концерт Пивоварова, на котором случился такой инцидент. Однако зрители разделились на два лагеря — одни также возмущены игнорированием правил безопасности, а другие наоборот говорят, что на предыдущих концертах все было хорошо. К тому же, хейтеры посоветовали девушке не ходить на такие концерты, если она знает, что ей может стать плохо.

