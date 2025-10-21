Толкались, лупили пощечины и травмировали организатора: женщины устроили драку на концерте Екатерины Бужинской (видео)

Кадры этого "шоу" уже разлетелись в сети и получили бурное обсуждение

На концерте Екатерины Бужинской и Михаила Грицкана в Николаеве произошла драка женщин, в ней даже травмировали организатора, который пытался разнять разъяренных фанаток. Видео с этого "шоу" во время выступления артистов уже разлетелось в сети.

Как видно на видео, которое опубликовала Екатерина Бужинская в своем Facebook, одна из поклонниц вышла к самой сцене и начала там танцевать и позировать на камеру. Вероятно, этим она мешала другим зрителям наслаждаться выступлением певцов. Судя по кадрам, эта женщина была не очень трезвой.

В какой-то момент к ней подошла другая посетительница концерта и и начала ее отталкивать и даже дала по лицу. На этом первая не успокоилась и продолжила танцевать у сцены, а потом подошла к другим девушкам и начала с ними фотографироваться. Теперь уже не выдержала третья женщина — она подошла и резко дала пощечину дебоширке.

В какой-то момент потасовку у сцены заметила Бужинская и, на секунду прервав пение, попросила позвать охрану. Как пишут местные паблики, в драку вмешался организатор мероприятия Егор Ющик, он попытался разнять нетрезвых женщин. В процессе одна из дебоширок травмировала ему ухо. Закончилось все тем, что сотрудники вызвали полицию и женщину вывели из зала.

Сама Екатерина Бужинская прокомментировала этот инцидент очень сдержанно. Она написала:

Люблю всех и каждого, но должен быть здравый смысл и ответственность. Обидно видеть, особенно когда женщины встревают в драку Екатерина Бужинская

