Штурхалися, лупили ляпаси і травмували організатора: жінки влаштували бійку на концерті Катерини Бужинської (відео)

Галина Струс
Катерина Бужинська прокоментувала бійку на своєму концерті
Катерина Бужинська прокоментувала бійку на своєму концерті. Фото Колаж "Телеграф"

Кадри цього "шоу" вже розлетілися в мережі та отримали бурхливе обговорення

На концерті Катерини Бужинської та Михайла Грицкана у Миколаєві сталася бійка жінок, у ній навіть травмували організатора, який намагався розняти розлючених фанаток. Відео із цього "шоу" під час виступу артистів уже розлетілося в мережі.

Як видно в ролику, який опублікувала Катерина Бужинська у своєму Facebook, одна з шанувальниць вийшла до самої сцени і почала там танцювати та позувати на камеру. Ймовірно, цим вона заважала іншим глядачам насолоджуватись виступом співаків. Судячи з кадрів, ця жінка була не дуже твереза.

Катерина Бужинська та Михайло Грицкан

Якоїсь миті до неї підійшла інша відвідувачка концерту і почала її відштовхувати і навіть дала по обличчю. На цьому перша не заспокоїлася та продовжила танцювати біля сцени, а потім підійшла до інших дівчат і почала з ними фотографуватися. Тепер уже не витримала третя жінка — вона підійшла і різко дала ляпаса дебоширці.

Якоїсь миті бійку біля сцени помітила Бужинська і, на секунду перервавши спів, попросила покликати охорону. Як пишуть місцеві паблики, в потасовку втрутився організатор заходу Єгор Ющик, він спробував розняти нетверезих жінок. У процесі одна з дебоширок травмувала йому вухо. Закінчилося тим, що співробітники викликали поліцію і жінку вивели із зали.

Сама Катерина Бужинська прокоментувала цей інцидент дуже стримано. Вона написала:

Люблю всіх і кожного, але має бути здоровий глузд і відповідальність. Прикро бачити, особливо коли жінки встряють у бійку

Катерина Бужинська

