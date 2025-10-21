Штурхалися, лупили ляпаси і травмували організатора: жінки влаштували бійку на концерті Катерини Бужинської (відео)

Кадри цього "шоу" вже розлетілися в мережі та отримали бурхливе обговорення

На концерті Катерини Бужинської та Михайла Грицкана у Миколаєві сталася бійка жінок, у ній навіть травмували організатора, який намагався розняти розлючених фанаток. Відео із цього "шоу" під час виступу артистів уже розлетілося в мережі.

Як видно в ролику, який опублікувала Катерина Бужинська у своєму Facebook, одна з шанувальниць вийшла до самої сцени і почала там танцювати та позувати на камеру. Ймовірно, цим вона заважала іншим глядачам насолоджуватись виступом співаків. Судячи з кадрів, ця жінка була не дуже твереза.

Якоїсь миті до неї підійшла інша відвідувачка концерту і почала її відштовхувати і навіть дала по обличчю. На цьому перша не заспокоїлася та продовжила танцювати біля сцени, а потім підійшла до інших дівчат і почала з ними фотографуватися. Тепер уже не витримала третя жінка — вона підійшла і різко дала ляпаса дебоширці.

Якоїсь миті бійку біля сцени помітила Бужинська і, на секунду перервавши спів, попросила покликати охорону. Як пишуть місцеві паблики, в потасовку втрутився організатор заходу Єгор Ющик, він спробував розняти нетверезих жінок. У процесі одна з дебоширок травмувала йому вухо. Закінчилося тим, що співробітники викликали поліцію і жінку вивели із зали.

Сама Катерина Бужинська прокоментувала цей інцидент дуже стримано. Вона написала:

Люблю всіх і кожного, але має бути здоровий глузд і відповідальність. Прикро бачити, особливо коли жінки встряють у бійку Катерина Бужинська

