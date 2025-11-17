На концерті Пивоварова у Києві ледь не сталося лихо: у мережі обговорюють новий скандал (відео)

Люди поскаржилися на тисняву під час концерту

На концерті українського виконавця Артема Пивоварова у Палаці спорту у Києві мало не сталося лихо. Одній із глядачок стало погано, проте вона не змогла безпечно вибратися із зали через тисняву. Охорона також не змогла допомогти їй.

Свою історію дівчина розповіла в тік-ток акаунті k2kalinichenko та показала відео того, що відбувалося. На ньому можна помітити, що всі входи та виходи у фан-зоні були заповнені людьми і не можна було пройти.

Коли мені стало погано, і я покликала охорону, бо не могла вийти, але допомогти мені не змогли. Не писатиму драматичну історію в подробицях, добре, що все закінчилося. Дякую медику, який став єдиною реальною допомогою написала дівчина

Вона поскаржилася, що фан-зона була переповнена такою кількістю людей, які туди за правилами не мали б потрапити. Дівчина обурена тим, що організатори не врахували правил безпеки.

Ми живемо в країні, де кожна секунда за надзвичайної ситуації має значення. Коли виходи заблоковані, переповнені проходи, а людей у фан-зоні більше безпечної місткості — це вже не про комфорт. Це про загрозу життю написала k2kalinichenko

У коментарях до відео українці почали бурхливо обговорювати останній концерт Пивоварова, на якому стався такий інцидент. Проте глядачі розділилися на два табори — одні також обурені ігноруванням правил безпеки, інші навпаки кажуть, що на попередніх концертах все було добре. До того ж, хейтери порадили дівчині не ходити на такі концерти, якщо вона знає, що їй може стати погано.

